María Eugenia Ball Lima integra la lista de conducción del PJ provincial

Eugenia Ball Lima será una de las cuatro referentes de la Segunda Sección en el Consejo provincial del PJ. LA OPINION

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires definió sus autoridades y Pergamino tendrá una representante en el Consejo provincial. La lista de unidad que lleva como candidato a presidente del PJ bonaerense a Axel Kicillof, tiene entre los consejeros a la pergaminense y referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), María Eugenia Ball Lima, como una de las representantes del espacio que comanda el gobernador.

El consejo del Partido está formado por 32 integrantes, cuatro por cada una de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, y en su mayoría los representantes de los distritos son intendentes o legisladores, lo que resalta la importancia del espacio otorgado a la pergaminense.

Por la segunda sección electoral además de Ball Lima fueron inscriptos los intendentes Mauro Poletti e Ivan Villagrán, de Ramallo y Carmen de Areco respectivamente, y la diputada nacional Agustina Propato, de Zárate.

Al confirmarse la lista de unidad por parte de la Junta Electoral partidaria la pergaminense realizó un llamado a “trabajar en unidad, como nos marcaron nuestros principales dirigentes. Dialogar, ponernos de acuerdo, dejando de lado las apetencias personales y los proyectos individuales para potenciar el peronismo de la manera que siempre lo fue, un colectivo que se para al lado del trabajador, del jubilado, del estudiante, del empresario pyme, del comerciante y de todos aquellos que necesitan representación frente al ataque permanente del Gobierno de Milei”. A su vez agradeció al gobernador, a Andrés Larroque y a Carlos Bianco la confianza que le fue otorgada y la posibilidad de formar parte de esta nueva etapa del partido.

Ball Lima destacó “el gesto de quienes tienen la responsabilidad de conducir al PJ bonaerense para llegar a un entendimiento que permitió incluir a todos y todas, pensar un peronismo abierto y proyectar las ideas que, desde la Provincia pero con una mirada federal, queremos llevar adelante con el objetivo de darle al pueblo una opción que ponga freno al atropello de Milei contra los derechos de las y los argentinos”. Con una historia familiar y personal muy arraigada en las entrañas del peronismo, Eugenia Ball Lima será la voz del justicialismo de nuestra ciudad y una de las voces de nuestra región en el Consejo partidario.

Compartí esta nota en redes sociales:





