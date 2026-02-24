AgroActiva 2026: Se lanza la muestra que el campo está esperando

Autoridades, dirigentes, funcionarios y empresarios lanzarán esta miércoles AgroActiva 2026 en la Casa de Santa Fe, en CABA.

La cuenta regresiva hacia una nueva edición de AgroActiva comenzará oficialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Este miércoles a las 10:30 se realizará el lanzamiento institucional de AgroActiva 2026 en la Casa de la Provincia de Santa Fe , ubicada en 25 de Mayo 168, en un encuentro que reunirá a autoridades políticas, referentes del sector agropecuario, empresarios, entidades productivas y medios especializados de todo el país.

El acto marcará el puntapié inicial de una edición que buscará consolidar el crecimiento sostenido de la exposición y reafirmar su rol como uno de los principales espacios de encuentro del sistema agroindustrial argentino. Bajo el concepto que definirá la edición 2026, “Una muestra de lo que somos”, la organización apuesta a reflejar la identidad profunda del agro nacional, integrando producción, innovación tecnológica, desarrollo federal y proyección internacional.

El evento contará con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y la directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, junto a funcionarios nacionales y provinciales, representantes de entidades rurales, cámaras empresarias y actores estratégicos de la cadena agroindustrial.

La elección de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires no es casual: busca proyectar la muestra hacia el escenario nacional, destacando el peso económico y político del agro en la agenda productiva argentina y consolidando a AgroActiva como una vidriera federal desde donde se presentan tendencias, inversiones y debates clave para el sector.

Durante la presentación se darán a conocer los principales ejes de la edición 2026, las novedades tecnológicas, las propuestas comerciales y las acciones institucionales que acompañarán la feria, además de anticiparse el perfil productivo que marcará esta nueva convocatoria.

AgroActiva, una referencia del agro argentino

Con más de tres décadas de trayectoria, AgroActiva se consolidó como la muestra agropecuaria a campo abierto más importante de la Argentina y una de las más relevantes de América Latina. Desde sus comienzos, el evento logró posicionarse como un espacio donde confluyen maquinaria agrícola, innovación tecnológica, financiamiento, ganadería, insumos, servicios y conocimiento técnico aplicado a la producción.

Cada año, la ciudad de Armstrong, en el sur santafesino, se transforma en el epicentro del campo argentino. Miles de productores, contratistas, empresarios, técnicos y estudiantes recorren los predios de la exposición para conocer lanzamientos, evaluar inversiones y participar de jornadas técnicas, demostraciones dinámicas y rondas de negocios.

La feria se distingue además por su fuerte impronta federal: convoca empresas y visitantes de todas las regiones productivas del país y recibe delegaciones internacionales interesadas en la tecnología agrícola argentina, uno de los sectores más competitivos a nivel global.

Una edición que busca superar récords

La edición 2026 se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, y desde la organización anticipan que será la más grande, innovadora y convocante hasta la fecha. El lema elegido, “Una muestra de lo que somos”, apunta a poner en valor no sólo el potencial productivo del agro, sino también el entramado social, cultural y tecnológico que lo sostiene.

En un contexto marcado por desafíos climáticos, transformaciones económicas y cambios en los mercados internacionales, AgroActiva buscará convertirse nuevamente en el ámbito donde el sector expone su capacidad de adaptación, inversión y crecimiento.

Además del tradicional despliegue de maquinaria agrícola y tecnología aplicada, se espera una fuerte presencia de soluciones vinculadas a la digitalización, agricultura de precisión, inteligencia artificial aplicada al agro, sustentabilidad productiva y nuevas herramientas financieras destinadas a potenciar la inversión.

Un espacio clave para el diálogo productivo

A lo largo de su historia, AgroActiva también se consolidó como un ámbito de debate institucional. Gobernadores, ministros, dirigentes rurales y empresarios suelen utilizar la muestra como plataforma para discutir políticas públicas, competitividad, infraestructura y estrategias de desarrollo para el interior productivo.

En ese sentido, el lanzamiento en Buenos Aires buscará anticipar una edición que volverá a colocar al campo en el centro de la conversación económica nacional, reafirmando el rol del agro como principal generador de divisas y motor de desarrollo regional.

La expectativa del sector es alta y la organización trabaja para que la edición 2026 refleje el dinamismo de una actividad que continúa siendo clave para el crecimiento del país.