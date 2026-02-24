El Coro Femenino Pergamino abre su temporada 2026 y convoca a nuevas voces

La agrupación está integrada en su mayoría por jóvenes y adultas que han transitado previamente por el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino.

El Coro Femenino Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, se prepara para comenzar su ciclo de actividades 2026 y abre la convocatoria a nuevas integrantes que deseen formar parte de este espacio artístico de reconocida trayectoria en la ciudad.

La agrupación está integrada en su mayoría por jóvenes y adultas que han transitado previamente por el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, aunque también pueden incorporarse mujeres que acrediten experiencia coral significativa. No se requieren conocimientos musicales formales, ya que el trabajo técnico y vocal se desarrolla durante los ensayos.

Las actividades comenzarán el jueves 12 de marzo y se realizarán los martes y jueves, de 20:00 a 21:30, en la Parroquia San Antonio, ubicada en Lagos 441, entre Luzuriaga y Dr. Alem.

El repertorio del Coro Femenino Pergamino abarca obras de destacados compositores y arregladores argentinos y extranjeros. A lo largo de los años, el conjunto se ha consolidado como un espacio de formación, encuentro y crecimiento artístico, donde la música coral se convierte en una experiencia colectiva enriquecedora.

Quienes deseen inscribirse o realizar consultas pueden comunicarse al WhatsApp 2477-201616.

