Día del Mecánico: Smata Pergamino, 80 años de historia sindical al servicio de los trabajadores

La seccional de Smata Pergamino se emplaza en avenida Rocha 210 y en enero cumplió 80 años de labor gremial.

El 24 de febrero no es una fecha más para el trabajador mecánico argentino. Desde 1947, el país reconoce oficialmente el Día del Mecánico , una jornada que nació de un acuerdo tripartito entre el Gobierno, las empresas y el sindicato, y que hoy mantiene plena vigencia. En ese marco, la seccional Pergamino del SMATA transita un año especial: cumplió 80 años el pasado 25 de enero y se posiciona como una de las delegaciones más antiguas de la organización, que a nivel nacional celebró sus 80 años el 1º de junio de 2025.

Al frente de la conducción local se encuentra Damián Cordone, quien asumió como secretario general hace poco más de dos años, tras un recambio generacional que marcó la continuidad de una larga tradición sindical en la región.

Cordone recordó el origen de la conmemoración y su profundo significado político y gremial. “La fecha surgió en 1947 cuando fue declarada por el secretario general Adolfo García en un acuerdo tripartito entre el gobierno, las empresas y el sindicato. Esa fecha es muy importante para nosotros porque es en conmemoración de cuando Perón gana las primeras elecciones”, explicó.

El dirigente subrayó que el 24 de febrero es un día no laborable y pago para los trabajadores del sector, y aclaró que, en caso de coincidir con el período de vacaciones, el afiliado tiene derecho a un día compensatorio adicional.

la seccional Pergamino con amplia cobertura regional

La seccional Pergamino nuclea hoy a alrededor de 750 afiliados directos y comprende a unos 300 trabajadores más dentro del convenio colectivo, alcanzando un universo aproximado de 1.050 empleados del sector automotor en la región.

El área de influencia es extensa y estratégica, especialmente sobre la traza de la Ruta Nacional Nº 8. Abarca San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Colón, Salto, Rojas, el partido de General Arenales —incluyendo Ferré, La Angelita y Vedia— además de General Pinto, Ameghino y General Villegas.

“Nos venimos manteniendo estables desde que asumí como secretario general hace más de dos años. Hay rotación de personal, empresas que despiden y luego vuelven a tomar, pero en líneas generales estamos bien”, detalló Cordone.

Damián Cordone Damián Cordone, secretario general de Smata seccional Pergamino. SMATA PERGAMINO

La realidad del sector automotor

El contexto nacional presenta desafíos importantes, especialmente en el segmento industrial. “En Pergamino generalmente tenemos servicios, no autopartistas ni fábricas, que sí están más golpeadas por las decisiones que el país está tomando con respecto a la desindustrialización”, advirtió.

Cordone fue claro al referirse al impacto de la apertura de importaciones: “Estamos viendo la entrada de autos chinos. Eso nos está golpeando fuertemente en la parte de las fabricaciones. Hay autopartistas y fábricas que están reduciendo personal, con quitas de turnos”.

No obstante, remarcó que la realidad local es distinta a la de los grandes polos industriales: “Nosotros especialmente en la seccional Pergamino estamos estables”.

El sindicato representa a trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de ACARA —concesionarias de motos, autos y vehículos en general— además de rectificadoras, talleres mecánicos y algunas gomerías.

Recambio generacional y transparencia

La actual comisión directiva asumió funciones tras la salida de Héctor Cattáneo, histórico dirigente de la seccional. “Sería la continuidad de lo que fue Héctor Cattáneo como secretario general por mucho tiempo. Hubo un recambio generacional”, explicó Cordone.

En un escenario donde el sindicalismo enfrenta cuestionamientos, el dirigente destacó un rasgo distintivo de la organización. “SMATA es el único sindicato en el país y se diría que también en el mundo que tiene norma ISO 37001, que es anticorrupción y lavado de activos”, afirmó.

Según detalló, esa certificación implica controles estrictos en cada movimiento administrativo. “Nosotros tenemos balance todos los meses que presentar. Si tenemos que comprar desde una lapicera hasta hacer una obra, hay que presentar tres presupuestos. Todo está a la vista. Esa es la tranquilidad que tiene el afiliado sobre qué hacemos con sus aportes”, sostuvo.

La adaptación de una norma ISO pensada originalmente para empresas al funcionamiento sindical fue, según remarcó, un paso clave en términos de institucionalidad.

Beneficios concretos para el afiliado

Más allá de la representación gremial, la seccional sostiene una política activa de beneficios sociales. Desde principios de enero comenzaron con la entrega de útiles escolares.“Repartimos una mochila con un kit de útiles que va de los 3 a los 12 años. Hemos recibido muy buenos comentarios. Cada año se mejora la calidad y la marca de los útiles”, explicó Cordone.

El camping del sindicato se ha convertido en una referencia recreativa no sólo para afiliados sino para muchas familias pergaminenses. “Es una marca registrada. Nos elige mucha gente. Tratamos de mantener el mismo grupo de trabajo, los mismos profesores, y eso le da tranquilidad a la gente”, señaló.

A esto se suma el asesoramiento legal gratuito a través del abogado Juan Ignacio Anzoátegui, hoteles en destinos turísticos a bajo costo, camping, club de pesca en Baradero y un presente especial para los recién nacidos hijos de afiliados.

La situación de la obra social

Uno de los puntos más sensibles del sistema sindical es la obra social. Cordone no esquivó el tema y describió un escenario complejo.

“Está muy golpeada la obra social en este momento. Todo lo que tendríamos que recibir del Gobierno por la parte de alta complejidad, hace dos años que no se está recibiendo nada. Nos están debiendo 12.000 millones de pesos”, afirmó.

Sin embargo, destacó el esfuerzo conjunto para sostener las prestaciones: “Gracias a Dios y por un esfuerzo que estamos haciendo, no hubo corte de ningún servicio. Al contrario, estamos trabajando para llegar a lugares donde no tenemos cobertura y poder convenir con asociaciones médicas”.

Cordone explicó que el sistema funciona bajo una lógica solidaria. “Cuando el afiliado aporta en su recibo de sueldo, ahí entra todo el grupo familiar. Somos una red solidaria. Obviamente que en estas situaciones cuesta, porque hay menos trabajo y menos aporte, pero el sindicato también le aporta mucho dinero a la obra social para que se mantengan los convenios”.

Un mensaje a los trabajadores

En el marco de la celebración, Cordone envió un mensaje a los mecánicos de la región: “Deseo que tengan un feliz Día del Mecánico, que lo puedan pasar en familia. Es un día no laborable y pago. Los instamos a que se sigan arrimando al sindicato, que participen activamente para poder unir la solidaridad”.

El dirigente también agradeció la confianza depositada en la nueva conducción. “Agradecerles por darme la posibilidad, a mí y a esta comisión que no hace más de dos años que estamos trabajando, de poder representarlos. Que se queden tranquilos, que nosotros vamos a estar para lo que necesiten. Seguramente habrá cosas que gusten más y otras menos, pero siempre el sindicato va a estar apoyándolos y respaldándolos”.

Una comisión con representación amplia

La actual comisión directiva está integrada por Damián Cordone (secretario general), Pablo Lucidi (secretario adjunto), Carlos Benítez (secretario gremial), José Cintora (secretario de actas), María Eugenia Rodríguez (secretaria de finanzas) y Maribel Cosentino (secretaria de acción social). Como vocales participan Esteban Almada, Alejandro Español, Mario González y Héctor Cattáneo. Los delegados congresales titulares son Marcos Aquilano y Daniela Di Trento, mientras que Juan José Estrada y Erica Gallardo se desempeñan como suplentes.

Fuerte presencia regional

A ocho décadas de su fundación, SMATA Pergamino reafirma su presencia regional en un contexto económico desafiante, combinando representación sindical, transparencia institucional y una red de beneficios que busca sostener y acompañar a los trabajadores mecánicos y sus familias. En un oficio que evoluciona al ritmo de la tecnología y la industria, el respaldo gremial continúa siendo un pilar central.