Los colectivos urbanos aceptan nuevos medios de pago

La Municipalidad de Pergamino informa que los usuarios de todas las líneas locales de colectivos ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con nuevos medios de pago: Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas. Tarjeta SUBE , física o digital. Código QR.

Con cualquiera de estos nuevos medios de pago el valor del pasaje será siempre el mismo que se abona con una tarjeta SUBE, independientemente del que se elija.

Incluso los descuentos otorgados por el Estado Nacional, como la Tarifa Social Federal y descuentos locales, continúan disponibles para quienes utilizan la tarjeta SUBE, en su versión física o digital.

Se recuerda que para mantener activos estos beneficios, los usuarios tienen la posibilidad de actualizar su tarjeta SUBE en el validador del colectivo a través de Atributo a bordo.

¿Cómo se usan los nuevos medios de pago en colectivos?

De la misma manera que con la tarjeta SUBE, para pagar con tarjeta sin contacto, celular o reloj se debe acercar el medio de pago elegido al validador, justo debajo de la pantalla, donde dice «Acercá tu tarjeta».

Quienes abonen con código QR también deberán generarlo desde el celular y apuntarlo de frente al lector (la cámara que está ubicada en la parte inferior del validador).

Consideraciones generales sobre los nuevos medios de pago en colectivos

• Los usuarios no deben realizar ningún trámite para comenzar a pagar con los nuevos medios de pago.

• Para identificar si una tarjeta es “sin contacto”, se debe buscar en el frente un símbolo de ondas curvas, similar al de WiFi pero en posición horizontal.

• Los viajes abonados con tarjeta de débito, crédito o prepaga aparecen en el resumen de la cuenta o tarjeta como una compra agrupada de todos los viajes realizados en el día.

• Cuando se rechaza una tarjeta, se muestra una luz roja o mensaje de error en el validador. Esto ocurre por las siguientes razones: es una tarjeta nueva o de reemplazo (algunas tarjetas requieren ser usadas con chip en un comercio antes de habilitar el pago sin contacto), la tarjeta no es «sin contacto» o tiene fecha de vencimiento expirada. También puede ser rechazada si está en una lista de tarjetas bloqueadas por haber sido reportada por robo o pérdida o haber registrado usos indebidos, como intentos de pago sin fondos.

En cualquiera de estos casos se recomienda probar con otro medio de pago o consultar con el emisor de la tarjeta.

Para más información, consultar las Preguntas frecuentes de la apertura del sistema SUBE en la web SUBE o seguir sus redes sociales oficiales X, Facebook e Instagram.