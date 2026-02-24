martes 24 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Los colectivos urbanos aceptan nuevos medios de pago

    El valor del pasaje del colectivo será siempre el mismo que se abona con una tarjeta SUBE, independientemente del que se elija.

    24 de febrero de 2026 - 13:02
    os usuarios de todas las líneas locales de colectivos ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con nuevos medios de pago: &nbsp;Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas. Tarjeta SUBE, física o digital. Código QR.

    os usuarios de todas las líneas locales de colectivos ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con nuevos medios de pago:  Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas. Tarjeta SUBE, física o digital. Código QR.

    PRENSA MUNICIPALIDAD

    La Municipalidad de Pergamino informa que los usuarios de todas las líneas locales de colectivos ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con nuevos medios de pago: Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas. Tarjeta SUBE, física o digital. Código QR.

    Lee además
    La historia de Germán Maglio sintetiza la vocación, la adaptación y el esfuerzo que atraviesan al sector.

    Germán Maglio y la pasión que se volvió oficio: más de 15 años de trayectoria en la mecánica de Pergamino
    Joaquín Debeljuh acelerando en las dunas, donde la navegación y la resistencia física marcan la diferencia. video

    Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

    Con cualquiera de estos nuevos medios de pago el valor del pasaje será siempre el mismo que se abona con una tarjeta SUBE, independientemente del que se elija.

    Incluso los descuentos otorgados por el Estado Nacional, como la Tarifa Social Federal y descuentos locales, continúan disponibles para quienes utilizan la tarjeta SUBE, en su versión física o digital.

    Se recuerda que para mantener activos estos beneficios, los usuarios tienen la posibilidad de actualizar su tarjeta SUBE en el validador del colectivo a través de Atributo a bordo.

    ¿Cómo se usan los nuevos medios de pago en colectivos?

    De la misma manera que con la tarjeta SUBE, para pagar con tarjeta sin contacto, celular o reloj se debe acercar el medio de pago elegido al validador, justo debajo de la pantalla, donde dice «Acercá tu tarjeta».

    Quienes abonen con código QR también deberán generarlo desde el celular y apuntarlo de frente al lector (la cámara que está ubicada en la parte inferior del validador).

    Consideraciones generales sobre los nuevos medios de pago en colectivos

    • Los usuarios no deben realizar ningún trámite para comenzar a pagar con los nuevos medios de pago.

    • Para identificar si una tarjeta es “sin contacto”, se debe buscar en el frente un símbolo de ondas curvas, similar al de WiFi pero en posición horizontal.

    • Los viajes abonados con tarjeta de débito, crédito o prepaga aparecen en el resumen de la cuenta o tarjeta como una compra agrupada de todos los viajes realizados en el día.

    • Cuando se rechaza una tarjeta, se muestra una luz roja o mensaje de error en el validador. Esto ocurre por las siguientes razones: es una tarjeta nueva o de reemplazo (algunas tarjetas requieren ser usadas con chip en un comercio antes de habilitar el pago sin contacto), la tarjeta no es «sin contacto» o tiene fecha de vencimiento expirada. También puede ser rechazada si está en una lista de tarjetas bloqueadas por haber sido reportada por robo o pérdida o haber registrado usos indebidos, como intentos de pago sin fondos.

    En cualquiera de estos casos se recomienda probar con otro medio de pago o consultar con el emisor de la tarjeta.

    Para más información, consultar las Preguntas frecuentes de la apertura del sistema SUBE en la web SUBE o seguir sus redes sociales oficiales X, Facebook e Instagram.

    Temas
    Seguí leyendo

    Germán Maglio y la pasión que se volvió oficio: más de 15 años de trayectoria en la mecánica de Pergamino

    Joaquín Debeljuh va por otro golpe en el SARR: "Llegamos mejor que el año pasado"

    AgroActiva 2026: Se lanza la muestra que el campo está esperando

    Día del Mecánico: Smata Pergamino, 80 años de historia sindical al servicio de los trabajadores

    El Coro Femenino Pergamino abre su temporada 2026 y convoca a nuevas voces

    María Eugenia Ball Lima integra la lista de conducción del PJ provincial

    Dura derrota de Pergamino Básquet ante Pico FC: quedó en el fondo de la tabla

    Más de 200 vecinos disfrutaron con Para Anormales en una noche de teatro y reflexión

    La Justicia declaró inconstitucional una resolución nacional y respaldó la autonomía de Pergamino

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Eugenia Ball Lima será una de las cuatro referentes de la Segunda Sección en el Consejo provincial del PJ.

    María Eugenia Ball Lima integra la lista de conducción del PJ provincial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    os usuarios de todas las líneas locales de colectivos ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con nuevos medios de pago:  Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas. Tarjeta SUBE, física o digital. Código QR.

    Los colectivos urbanos aceptan nuevos medios de pago
    Autoridades, dirigentes, funcionarios y empresarios lanzarán esta miércoles AgroActiva 2026 en la Casa de Santa Fe, en CABA.

    AgroActiva 2026: Se lanza la muestra que el campo está esperando

    Un hombre que ingresó este fin de semana al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa con un cuadro de extrema gravedad, producto de un conflicto familiar, evoluciona favorablemente luego de ser intervenido de urgencia por el equipo médico local. 

    San Pedro: Intervención de alta complejidad salvó la vida de un paciente con fractura y hundimiento de cráneo

    La seccional de Smata Pergamino se emplaza en avenida Rocha 210 y en enero cumplió 80 años de labor gremial.

    Día del Mecánico: Smata Pergamino, 80 años de historia sindical al servicio de los trabajadores

    La agrupación está integrada en su mayoría por jóvenes y adultas que han transitado previamente por el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino.
    Cultura

    El Coro Femenino Pergamino abre su temporada 2026 y convoca a nuevas voces