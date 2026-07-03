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    • Localizaron al joven Alan Giani y la familia está viajando a la localidad donde se encuentra

    En las primeras horas de la tarde de este viernes los familiares del joven viajaron a una ciudad donde se encontraría el joven fuera de peligro.

    3 de julio de 2026 - 13:53
    El joven Alan Giani es buscado por su familia y su imagen se está compartiendo en redes sociales y en grupos de Whatsapp de camioneros.

    El joven Alan Giani es buscado por su familia y su imagen se está compartiendo en redes sociales y en grupos de Whatsapp de camioneros.

    LA OPINION

    Después de varios días de intensa búsqueda y una amplia difusión en redes sociales, Alan Giani fue localizado con vida este viernes. La confirmación llevó tranquilidad a su familia, que de inmediato emprendió un viaje hacia la ciudad donde se encuentra el joven con el objetivo de reencontrarse con él y regresar juntos a Pergamino.

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    Alan Giani localizado

    La intensa búsqueda de Alan Giani, el pergaminense de 35 años cuyo paradero era desconocido desde hacía varios días, tuvo este viernes un desenlace esperado por familiares, amigos y vecinos que acompañaron con preocupación cada una de las jornadas de incertidumbre.

    En las primeras horas de la tarde, la familia recibió la noticia que tanto esperaba: el joven fue localizado con vida y en buen estado de salud en una localidad cuya ubicación prefirieron mantener en reserva hasta concretar el reencuentro.

    Tras recibir la confirmación, sus familiares emprendieron viaje hacia ese destino con el propósito de encontrarse con Alan y acompañarlo de regreso a Pergamino.

    Búsqueda de Alan

    Durante toda la semana, la búsqueda movilizó a familiares, fuerzas de seguridad y cientos de personas que compartieron publicaciones en redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda y aportar información sobre posibles avistamientos.

    La hermana del joven, Yésica Giani, encabezó personalmente las gestiones para intentar reconstruir el recorrido que podría haber realizado Alan. Su trabajo fue permanente y coordinado con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino.

    Entre el jueves y la mañana de este viernes recorrió distintas ciudades siguiendo cada uno de los datos que iban surgiendo. Viajó a Rojas, Junín, General Pico y Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, donde diferentes personas aseguraban haber visto a un hombre con características similares a las de Alan.

    Pistas en rutas

    La mayoría de los llamados y mensajes que recibió la familia coincidían en una descripción muy similar.

    Los testigos manifestaban haber observado a un joven con barba, vistiendo una campera oscura y un pantalón claro, caminando por la banquina de distintas rutas o haciendo dedo para conseguir que algún automovilista o camionero lo trasladara.

    Cada una de esas comunicaciones era inmediatamente transmitida a los investigadores para verificar su veracidad. La familia mantenía un contacto permanente con la DDI, aportando cada nueva pista que surgía como consecuencia de la amplia difusión pública del caso.

    El llamado esperado

    El momento más esperado llegó alrededor de las 13:00 de este viernes.

    Según relató la familia, una persona se comunicó telefónicamente con Yésica Giani y, durante esa conversación, le permitió hablar directamente con Alan.

    Esa comunicación representó la confirmación definitiva de que el joven estaba con vida y fuera de peligro, poniendo fin a días de angustia e incertidumbre.

    A pesar de la enorme emoción, la hermana decidió actuar con prudencia y evitó difundir oficialmente la noticia hasta concretar personalmente el reencuentro con Alan.

    La decisión tuvo como objetivo preservar la intimidad del momento y evitar la circulación de versiones mientras la familia se trasladaba hacia el lugar donde se encuentra el joven.

    Regreso a Pergamino

    Si bien la familia no informó oficialmente la localidad donde fue encontrado Alan, todo indica que durante la tarde de este viernes podrá concretarse el esperado reencuentro.

    Posteriormente, está previsto que el joven regrese junto a sus familiares a Pergamino, poniendo fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

    El caso generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de personas compartieron la fotografía de Alan Giani y colaboraron aportando información sobre posibles avistamientos. Esa difusión resultó clave para multiplicar las posibilidades de obtener datos que finalmente permitieron establecer su ubicación y llevar tranquilidad a su entorno.

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