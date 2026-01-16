Volcó un camión en la autopista de la ruta 8 y rescataron al conductor entre las bajadas de ruta 32 y Cané

El conductor del camión perdió el control y volcó en la banquina divisoria de los carriles de la autopista de la ruta 8.

Un camión sin carga protagonizó un vuelco este viernes al mediodía en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 220, en cercanías de Pergamino . El siniestro ocurrió cerca de las 13:15 y obligó a desplegar un operativo de rescate para asistir al conductor, un hombre mayor de edad que fue trasladado al hospital.

El accidente vial se registró en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 32 y la bajada de calle Miguel Cané, cuando el camión circulaba en sentido Buenos Aires–Pergamino. Por causas que aún se investigan, el chofer perdió el control del rodado, que terminó volcando sobre el cantero central de la autopista.

Como consecuencia del impacto, el chasis del camión quedó apoyado de costado, orientado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que generó preocupación por la posibilidad de nuevos siniestros en una zona de alta circulación vehicular.

En el lugar trabajaron brigadistas especializados en rescate de personas, quienes aseguraron la estructura del vehículo y verificaron que no existieran riesgos adicionales derivados de posibles desperfectos eléctricos o pérdidas de combustible. También intervino personal del SAME, que logró asistir y extraer al conductor del habitáculo.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital San José de Pergamino para su evaluación médica. Hasta el cierre de esta edición no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones, aunque fuentes consultadas indicaron que se encontraba consciente al momento del traslado.

El tránsito en la autopista de la Ruta 8 se vio parcialmente afectado durante el operativo, con reducción de carriles y circulación asistida, hasta que el camión pudo ser asegurado y se normalizó la circulación.

camion volcado autopista-2

Otros siniestros en la autopista

Durante la misma jornada del viernes se registraron otros dos siniestros viales sobre la autopista de la Ruta 8, en un tramo de menos de 20 kilómetros comprendido entre las ciudades de Capitán Sarmiento y Arrecifes.

En uno de los episodios se vio involucrado un camión que transportaba alimentos balanceados para perros, mientras que en el otro el rodado siniestrado trasladaba harina. En ambos casos, los hechos se produjeron sobre la misma traza y están siendo analizados por las autoridades competentes para determinar las causas.

Los reiterados incidentes registrados en ese sector de la autopista volvieron a poner en foco la necesidad de extremar las precauciones al circular, especialmente en jornadas de intenso tránsito pesado.