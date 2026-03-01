domingo 01 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    El municipio de San Pedro ejecuta mejoras estructurales, eléctricas y estéticas para modernizar el predio, optimizar accesos y mejorar la seguridad.

    1 de marzo de 2026 - 15:18
    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    El Estadio Municipal "Don José de San Martín" atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    notisanpedro.info

    El Estadio Municipal de fútbol de la ciudad de San Pedro atraviesa una etapa de transformación con trabajos de restauración integral orientados a modernizar su infraestructura y fortalecer las condiciones para la práctica deportiva y la asistencia del público. Las obras avanzan en simultáneo sobre accesos, tribunas, servicios y el campo de juego.

    Lee además
    En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, la sede local de LALCEC lanzó una campaña de concientización y atención ginecológica orientada a la detección temprana de esta patología.

    LALCEC San Pedro impulsa campaña gratuita de PAP para prevenir el cáncer de cuello de útero
    En una conferencia de prensa realizada este miércoles, fue presentada oficialmente la Fiesta del Paraná 2026, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo en el Fortín San Pedro, en el marco de un año muy especial para la institución, que celebra 65 años de vida.

    Fiesta del Paraná 2026: el Fortín San Pedro celebra 65 años con iluminación nueva y dos noches de shows

    Remodelación de accesos y mejoras en el cerramiento perimetral

    Uno de los principales frentes de obra se concentra en el ingreso por calle Bozzano, considerado estratégico para ordenar la circulación y facilitar el acceso al predio. Allí se desarrollan tareas de reacondicionamiento que buscan optimizar la funcionalidad y seguridad del ingreso.

    En paralelo, se realizó la reubicación de chapas desde calle Belgrano hacia el sector de Bozzano, permitiendo consolidar el cerramiento perimetral y reforzar la delimitación del estadio, una intervención clave dentro del plan general de puesta en valor.

    Trabajos de mantenimiento, iluminación y renovación de servicios

    El cronograma incluye operativos de hidrolavado y limpieza profunda en todas las tribunas, con el objetivo de mejorar las condiciones estéticas e higiénicas del espacio. Estas tareas también alcanzaron los vestuarios y sectores de servicios.

    En los baños destinados a la parcialidad visitante se ejecutaron trabajos de pintura y renovación de la instalación eléctrica. A su vez, la zona de cantina fue intervenida con mejoras similares, incorporando además un nuevo sistema de iluminación.

    El refuerzo lumínico se extendió a los accesos ubicados sobre calles Casella y Bozzano, aumentando la visibilidad y la seguridad durante eventos nocturnos.

    Restauración deportiva y puesta a punto del campo de juego

    En el área deportiva, las cuadrillas técnicas avanzaron con la restauración integral de los bancos de suplentes, mejorando su estructura y condiciones de uso. Paralelamente, se desarrollaron tareas específicas sobre el terreno de juego.

    Los trabajos en el césped se enfocaron especialmente en las áreas y el sector central del campo, zonas que presentan mayor desgaste debido a la actividad competitiva. El objetivo es garantizar una superficie en óptimas condiciones para el desarrollo del fútbol y futuros eventos deportivos.

    Temas
    Seguí leyendo

    LALCEC San Pedro impulsa campaña gratuita de PAP para prevenir el cáncer de cuello de útero

    Fiesta del Paraná 2026: el Fortín San Pedro celebra 65 años con iluminación nueva y dos noches de shows

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    San Pedro recordó el natalicio del General José de San Martín con un emotivo acto en Plaza Constitución

    Terminal de Ómnibus de San Pedro habilita trámites de Tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil

    San Pedro: Cecilio Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para desalojar su histórica sede

    San Pedro: Construyen la estación de servicio más grande de Argentina con shopping incluido

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil

    San Pedro: Arribo el buque Parabólica con miles de toneladas de porotos rumbo a Venezuela

    San Pedro: SADIV abrió la inscripción 2026 para tecnicaturas y especializaciones en salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Como todos los años, durante el receso estival el servicio de transporte público de pasajeros se reduce a frecuencias mínimas teniendo en cuenta la baja demanda. El cronograma operativo del servicio que en San Nicolás presta la empresa Vercelli Hnos. S.A. se reactiva a su ritmo habitual con el arranque de las clases.

    San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases
    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

    Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

    Domingo 1 de marzo - Versión PDF