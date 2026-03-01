San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

El Estadio Municipal de fútbol de la ciudad de San Pedro atraviesa una etapa de transformación con trabajos de restauración integral orientados a modernizar su infraestructura y fortalecer las condiciones para la práctica deportiva y la asistencia del público. Las obras avanzan en simultáneo sobre accesos, tribunas, servicios y el campo de juego.
Remodelación de accesos y mejoras en el cerramiento perimetral
Uno de los principales frentes de obra se concentra en el ingreso por calle Bozzano, considerado estratégico para ordenar la circulación y facilitar el acceso al predio. Allí se desarrollan tareas de reacondicionamiento que buscan optimizar la funcionalidad y seguridad del ingreso.
En paralelo, se realizó la reubicación de chapas desde calle Belgrano hacia el sector de Bozzano, permitiendo consolidar el cerramiento perimetral y reforzar la delimitación del estadio, una intervención clave dentro del plan general de puesta en valor.
Trabajos de mantenimiento, iluminación y renovación de servicios
El cronograma incluye operativos de hidrolavado y limpieza profunda en todas las tribunas, con el objetivo de mejorar las condiciones estéticas e higiénicas del espacio. Estas tareas también alcanzaron los vestuarios y sectores de servicios.
En los baños destinados a la parcialidad visitante se ejecutaron trabajos de pintura y renovación de la instalación eléctrica. A su vez, la zona de cantina fue intervenida con mejoras similares, incorporando además un nuevo sistema de iluminación.
El refuerzo lumínico se extendió a los accesos ubicados sobre calles Casella y Bozzano, aumentando la visibilidad y la seguridad durante eventos nocturnos.
Restauración deportiva y puesta a punto del campo de juego
En el área deportiva, las cuadrillas técnicas avanzaron con la restauración integral de los bancos de suplentes, mejorando su estructura y condiciones de uso. Paralelamente, se desarrollaron tareas específicas sobre el terreno de juego.
Los trabajos en el césped se enfocaron especialmente en las áreas y el sector central del campo, zonas que presentan mayor desgaste debido a la actividad competitiva. El objetivo es garantizar una superficie en óptimas condiciones para el desarrollo del fútbol y futuros eventos deportivos.