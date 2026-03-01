San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

El Estadio Municipal "Don José de San Martín" atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

El Estadio Municipal de fútbol de la ciudad de San Pedro atraviesa una etapa de transformación con trabajos de restauración integral orientados a modernizar su infraestructura y fortalecer las condiciones para la práctica deportiva y la asistencia del público. Las obras avanzan en simultáneo sobre accesos, tribunas, servicios y el campo de juego.

Uno de los principales frentes de obra se concentra en el ingreso por calle Bozzano, considerado estratégico para ordenar la circulación y facilitar el acceso al predio. Allí se desarrollan tareas de reacondicionamiento que buscan optimizar la funcionalidad y seguridad del ingreso.

En paralelo, se realizó la reubicación de chapas desde calle Belgrano hacia el sector de Bozzano, permitiendo consolidar el cerramiento perimetral y reforzar la delimitación del estadio, una intervención clave dentro del plan general de puesta en valor.

El cronograma incluye operativos de hidrolavado y limpieza profunda en todas las tribunas, con el objetivo de mejorar las condiciones estéticas e higiénicas del espacio. Estas tareas también alcanzaron los vestuarios y sectores de servicios.

En los baños destinados a la parcialidad visitante se ejecutaron trabajos de pintura y renovación de la instalación eléctrica. A su vez, la zona de cantina fue intervenida con mejoras similares, incorporando además un nuevo sistema de iluminación.

El refuerzo lumínico se extendió a los accesos ubicados sobre calles Casella y Bozzano, aumentando la visibilidad y la seguridad durante eventos nocturnos.

Restauración deportiva y puesta a punto del campo de juego

En el área deportiva, las cuadrillas técnicas avanzaron con la restauración integral de los bancos de suplentes, mejorando su estructura y condiciones de uso. Paralelamente, se desarrollaron tareas específicas sobre el terreno de juego.

Los trabajos en el césped se enfocaron especialmente en las áreas y el sector central del campo, zonas que presentan mayor desgaste debido a la actividad competitiva. El objetivo es garantizar una superficie en óptimas condiciones para el desarrollo del fútbol y futuros eventos deportivos.