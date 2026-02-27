viernes 27 de febrero de 2026
    • Vandalismo en la Peatonal de Pergamino: rompieron la vidriera de una remisería en la madrugada

    Los vándalos dañaron dos vidrios del frente de “Remis Peatonal” de San Nicolás y Mitre en la madrugada de este miércoles.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    27 de febrero de 2026 - 07:34
    Vandalismo. La vidriera dañada de la remisería en la peatonal de Pergamino, tras el daño que provocaron en la madrugada de este miércoles.

    LA OPINION
    Un hecho de vandalismo en la peatonal de Pergamino dejó como saldo la rotura de los vidrios del frente de una remisería durante la madrugada de este miércoles. El propietario advirtió los daños al abrir el local y radicó la denuncia para activar el seguro. Interviene la UFI Nº 7 en una causa por daño.

    El episodio fue constatado alrededor de las 6:30, cuando el titular del comercio llegó al local ubicado en la esquina de San Nicolás y Mitre para iniciar la jornada laboral vinculada a la coordinación de traslados de pasajeros. Al ingresar, observó que dos cristales de la vidriera habían sido destrozados.

    Vandalismo

    Según surge de las actuaciones labradas bajo la carátula “Daño”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Pergamino, autores ignorados provocaron la rotura de los paños de vidrio sin que se registrara ingreso al interior del inmueble ni sustracción de elementos.

    El comerciante, un hombre de 72 años, explicó que el hecho habría sido al azar y sin un objetivo concreto de robo. “Se trató de algo al voleo, como suele pasar en la peatonal. Rompen una vidriera y nada más. Esta vez me tocó a mí”, expresó con resignación.

    Denuncia para el seguro

    De acuerdo a su testimonio, el comercio cuenta con seguro contra este tipo de daños, por lo que formalizó la denuncia policial a fin de cumplimentar los requisitos exigidos por la compañía aseguradora. “Si no fuera por el seguro, ni siquiera me molestaría en denunciar, porque generalmente estas cosas quedan en la nada”, agregó.

    En el lugar trabajó personal policial que realizó la constatación de los daños, tomó registro fotográfico y dio intervención al Grupo Táctico Operativo (GTO) para llevar adelante las diligencias investigativas de rigor. El local no dispone de cámaras de seguridad propias, lo que podría dificultar la identificación de los responsables.

    El hecho vuelve a poner en agenda la preocupación de comerciantes del microcentro de Pergamino por episodios de vandalismo que, aunque no siempre implican robos, generan costos económicos y trastornos operativos. La reposición de los cristales dañados demandará trabajos de herrería y vidriería que obligarán a extremar precauciones hasta su reparación definitiva.

    La causa penal quedó registrada bajo el número de IPP correspondiente y continúa en etapa investigativa, mientras se intenta establecer si existen registros fílmicos en cámaras públicas o privadas de la zona que permitan avanzar en la identificación de los autores.

