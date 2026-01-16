Un camionero habría sufrido una descompensación y volcó en la autopista de la ruta 8 sin provocar heridos

El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

Una presunta descompensación por hipertensión, agravada por las altas temperaturas, habría provocado que un camionero perdiera el control del vehículo y protagonizara un vuelco este viernes por la tarde en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 222, en cercanías de Pergamino. El conductor no sufrió lesiones de gravedad.

El siniestro vial se registró alrededor de las 13:55, cuando un camión Ford Cargo, dominio HBJ 815, que circulaba en sentido Buenos Aires–Pergamino, despistó y volcó sobre el cantero central de la autopista. El rodado arrastraba un acoplado sin carga, dominio DYG 357.

El vehículo era conducido por Ángel Munaretto, domiciliado en la localidad santafesina de Murphy, quien se desplazaba solo y no transportaba mercadería al momento del accidente. De acuerdo a la información oficial, el camionero habría sufrido un episodio de hipertensión, lo que le hizo perder momentáneamente el control del camión.

Tras el vuelco, el rodado quedó apoyado sobre el cantero central, sin obstruir los carriles de circulación, lo que permitió que el tránsito en la Ruta 8 se mantuviera habilitado, aunque con precaución y señalización preventiva.

En el lugar trabajaron personal del SAME Pergamino, que asistió al conductor y dispuso su traslado preventivo al hospital para una evaluación médica más exhaustiva, pese a que no presentaba lesiones visibles. También intervino personal de Corredores Viales, que realizó tareas de balizamiento y ordenamiento del tránsito, a la espera del arribo de una grúa pesada para el retiro del camión y el acoplado.

Además, prestó colaboración personal del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, bajo la supervisión de la Zona Operativa Vial VIII Junín, que labró las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular, especialmente en jornadas de calor intenso, ya que las descompensaciones físicas al volante representan un riesgo tanto para los conductores como para terceros.