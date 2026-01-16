viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un camionero habría sufrido una descompensación y volcó en la autopista de la ruta 8 sin provocar heridos

    El conductor de un camión Ford Cargo perdió el control y volcó en el cantero central de la ruta 8, entre Miguel Cané y la ruta 32. Fue asistido por SAME y trasladado por prevención.

    16 de enero de 2026 - 16:44
    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    LA OPINION
    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    LA OPINION
    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    LA OPINION
    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    LA OPINION
    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    LA OPINION

    Una presunta descompensación por hipertensión, agravada por las altas temperaturas, habría provocado que un camionero perdiera el control del vehículo y protagonizara un vuelco este viernes por la tarde en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 222, en cercanías de Pergamino. El conductor no sufrió lesiones de gravedad.

    Lee además
    Ezequiel Sequeira y Gustavo Alunda iban en el camión cuando vieron el auto de Carlos Coco Bello volcado y luego volvieron a socorrerlo.

    Héroes de la ruta: los camioneros que hallaron con vida a "Coco" Bello tras 10 horas atrapado en la autopista
    El vuelco del auto que conducía Coco Bello provocó que quedara atrapado diez horas a la vera de la bajada Fontezuela de la autopista.

    Vuelco en la autopista: "Coco" Bello busca a los camioneros que lo salvaron tras horas atrapado en el auto

    El siniestro vial se registró alrededor de las 13:55, cuando un camión Ford Cargo, dominio HBJ 815, que circulaba en sentido Buenos Aires–Pergamino, despistó y volcó sobre el cantero central de la autopista. El rodado arrastraba un acoplado sin carga, dominio DYG 357.

    El camionero se habría descompensado

    El vehículo era conducido por Ángel Munaretto, domiciliado en la localidad santafesina de Murphy, quien se desplazaba solo y no transportaba mercadería al momento del accidente. De acuerdo a la información oficial, el camionero habría sufrido un episodio de hipertensión, lo que le hizo perder momentáneamente el control del camión.

    Tras el vuelco, el rodado quedó apoyado sobre el cantero central, sin obstruir los carriles de circulación, lo que permitió que el tránsito en la Ruta 8 se mantuviera habilitado, aunque con precaución y señalización preventiva.

    En el lugar trabajaron personal del SAME Pergamino, que asistió al conductor y dispuso su traslado preventivo al hospital para una evaluación médica más exhaustiva, pese a que no presentaba lesiones visibles. También intervino personal de Corredores Viales, que realizó tareas de balizamiento y ordenamiento del tránsito, a la espera del arribo de una grúa pesada para el retiro del camión y el acoplado.

    Además, prestó colaboración personal del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, bajo la supervisión de la Zona Operativa Vial VIII Junín, que labró las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

    Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular, especialmente en jornadas de calor intenso, ya que las descompensaciones físicas al volante representan un riesgo tanto para los conductores como para terceros.

    Temas
    Seguí leyendo

    Héroes de la ruta: los camioneros que hallaron con vida a "Coco" Bello tras 10 horas atrapado en la autopista

    Vuelco en la autopista: "Coco" Bello busca a los camioneros que lo salvaron tras horas atrapado en el auto

    Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

    Lo sacaron del grupo de Whatsapp del barrio y le rompió el auto al administrador

    Volcó un camión en la autopista de la ruta 8 y rescataron al conductor entre las bajadas de ruta 32 y Cané

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    Aprehendieron a un ladrón que robó un celular en un supermercado del barrio Acevedo

    Robo en un local de venta de pick ups: rompieron un vidrio y escaparon en moto con un televisor

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El conductor del camión perdió el control y volcó en la banquina divisoria de los carriles de la autopista de la ruta 8.

    Volcó un camión en la autopista de la ruta 8 y rescataron al conductor entre las bajadas de ruta 32 y Cané

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este viernes y durante el fin de semana, continúan las actividades impulsadas por la Cámara de Turismo, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar en familia en el Centro de Comercio e Industria. 

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio
    En la Fiscalía esclarecieron el robo e indagaron al sospechoso que fue aprehendido por la Policía.

    Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

    Le rompieron el auto al administrador de un grupo de Whatsapp que sacó a un integrante por mensajes inapropiados.

    Lo sacaron del grupo de Whatsapp del barrio y le rompió el auto al administrador

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    Un camionero habría sufrido una descompensación y volcó en la autopista de la ruta 8 sin provocar heridos

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia