Trágico vuelco en la autopista: murió un camionero que despistó y volcó transportando ganado bovino

La víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien conducía un camión Iveco gris oscuro (patente AE200JE) con acoplado tipo jaula (AG312UO) cargado con ganado bovino.

Un camionero de 50 años murió este domingo por la mañana tras un vuelco en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura de Pergamino . El transporte de hacienda bovina que conducía despistó y terminó volcado sobre la calzada, lo que obligó a un amplio operativo policial y de rescate.

El trágico siniestro vial se registró minutos antes de las 7:00 en el kilómetro 226 de la autopista de la Ruta Nacional 8, en el carril con sentido de circulación Pergamino–Pilar. Por causas que son materia de investigación judicial, el conductor perdió el control del rodado, despistó y volcó , quedando el vehículo atravesado parcialmente sobre la cinta asfáltica y la banquina.

A raíz del fuerte impacto, el chofer falleció en el acto y su cuerpo quedó atrapado en el habitáculo del camión. Hasta el lugar acudieron integrantes de una brigada de rescate a bordo de la unidad conducida por el bombero Eduardo Casenave, quienes realizaron las tareas necesarias para retirar el cuerpo sin vida del interior de la cabina siniestrada.

El transporte llevaba animales en pie —vaquillonas y novillos—, lo que obligó a desplegar un operativo especial para preservar la carga y evitar situaciones de riesgo. En siniestros similares ocurridos en rutas bonaerenses se han registrado intentos de saqueo o faena clandestina en el mismo lugar del accidente, por lo que se dispuso custodia policial preventiva hasta concretar el transbordo de la hacienda a otro acoplado enviado por la empresa propietaria.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial, personal de la Comisaría Segunda de Pergamino y otras brigadas de apoyo. También acudieron móviles de la Patrulla Urbana Municipal, que colaboraron con el ordenamiento del tránsito y el balizamiento para desviar la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de rescate, la remoción del camión y la protección de los animales. El médico y el chofer de una ambulancia de Same se desplegaron hasta el lugar del siniestro, donde constataron el fallecimiento del camionero.

Investigación para determinar las causas por las que volcó el camión

Durante varias horas el carril de la autopista que va de Pergamino a Pilar permaneció obstruido, con circulación asistida y reducción de velocidad en la zona del siniestro. Las actuaciones fueron iniciadas por la Comisaría Segunda bajo la carátula de “muerte por accidente”, con intervención del Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín y el Destacamento Vial Pergamino.

Peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco fatal en la Ruta 8, una traza de alto tránsito pesado que conecta el norte de la provincia de Buenos Aires con el área metropolitana. No se descartaba ninguna hipótesis al cierre de esta edición, mientras se aguardaban los resultados de las pericias mecánicas y accidentológicas.

El hecho generó conmoción entre transportistas y trabajadores del sector agropecuario, dado que el camión trasladaba hacienda bovina en plena madrugada dominical. La investigación continuará en las próximas horas para establecer con precisión qué provocó la pérdida de control y el posterior vuelco que terminó con la vida del conductor.