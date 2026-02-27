Un viejo hampón, con graves antecedentes, cayó aprehendido involucrado en el robo a un productor agropecuario

A partir de la captura del hampón es que se desplegaron desde la Policía a diferentes objetivos en allanamientos donde secuestraron elementos de interés para la causa.

Un operativo coordinado entre fuerzas rurales y policía vial permitió aprehender en La Violeta al presunto líder de una banda mixta tras el violento asalto a un productor agropecuario de 83 años en la zona rural de Juan Andrés de la Peña . La causa por robo agravado y privación ilegal de la libertad avanza con pericias y análisis de comunicaciones.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Pergamino, conducida por el fiscal Nelson Mastorchio, permitió esclarecer en pocas horas un hecho de extrema gravedad ocurrido el jueves por la mañana en un establecimiento ubicado a unos 200 metros de la Ruta Nacional 188.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, alrededor de las 7:00 de este jueves dos delincuentes encapuchados y armados ingresaron a pie al predio rural. Primero irrumpieron en la vivienda del productor agropecuario, quien se encontraba solo, y luego redujeron al casero y a su familia en una casa lindera.

Las víctimas fueron maniatadas con precintos mientras los asaltantes revisaban las dependencias en busca de dinero y objetos de valor. Bajo amenazas con armas de fuego, sustrajeron efectivo, billeteras, efectos personales y dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Chevrolet S10.

Tras consumar el robo agravado en despoblado y en banda, los autores huyeron en los vehículos sustraídos con apoyo logístico de un automóvil Volkswagen Gol que oficiaba de “puntero”.

El productor, de avanzada edad, sufrió un pico de presión como consecuencia del estrés extremo vivido durante el asalto y debió ser trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo observación médica.

Operativo cerrojo y detenciones

El avance de la pesquisa se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad y en un operativo cerrojo articulado entre el Destacamento La Violeta, la Subcomisaría Pérez Millán, el Comando de Patrulla Rural y la policía vial de distintas jurisdicciones.

El Volkswagen Gol fue interceptado en la Ruta Provincial 51, a la altura de Ramallo. Durante la persecución, los sospechosos descartaron una mochila que contenía armas de fuego y precintos.

Horas más tarde, en un galpón ubicado a la vera de la ruta 51, cerca de La Violeta, —aparentemente en alquiler— fueron halladas las dos camionetas robadas, casi la totalidad del dinero sustraído, efectos personales y la ropa presuntamente utilizada durante el golpe.

En ese lugar fue aprehendido un hombre de 65 años, oriundo de Pergamino, con frondosos antecedentes penales por delitos contra la propiedad y otros hechos graves. Los investigadores lo consideran el presunto jefe de la organización criminal.

También quedó detenida una mujer de 32 años señalada como conductora del vehículo de apoyo. Un tercer implicado logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

Banda mixta y conexión regional

La fiscalía sostiene la hipótesis de una banda mixta integrada por delincuentes de Pergamino con posibles conexiones en San Nicolás, Ramallo y San Pedro, dentro del Departamento Judicial de San Nicolás.

Uno de los puntos clave es que el Volkswagen Gol ya había sido detectado merodeando la zona de La Violeta antes de un asalto similar ocurrido días atrás. En ambos casos se repite un modus operandi: irrupción en campos, uso de capuchas, armas y precintos para reducir a las víctimas.

En el hecho de La Violeta, incluso, los atacantes habrían utilizado prendas similares a uniformes policiales y esposas, lo que refuerza la sospecha de una estructura organizada con logística y planificación.

Armas, pericias y análisis telefónico

Durante los procedimientos se secuestró un revólver calibre 22, municiones de distintos calibres —incluidos cartuchos 11/70— y elementos empleados para inmovilizar a las víctimas.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado (en despoblado y en banda) y privación ilegal de la libertad, en concurso real. El fiscal solicitó la conversión de la aprehensión en detención formal para los imputados, quienes se negaron a declarar.

En paralelo, se aguardan informes sobre las comunicaciones telefónicas de los sospechosos para establecer la red de contactos y confirmar la conexión con otros hechos en la región.

También se investiga la situación del galpón donde fueron “enfriadas” las camionetas sustraídas, a fin de determinar si existió complicidad o si el inmueble fue utilizado sin conocimiento de su propietario.

Las próximas horas serán claves para definir el alcance de la organización criminal y su eventual vinculación con otros robos rurales en el norte bonaerense.

La causa

En síntesis, la reconstrucción cronológica de los hechos ubica a los sospechosos del asalto al productor agropecuario desplazándose desde el establecimiento rural de la localidad de Juan Andrés de la Peña hacia la zona de La Violeta, con el objetivo de ocultar las camionetas sustraídas en un galpón y dispersarse rápidamente para evitar ser identificados por eventuales testigos.

De acuerdo con la investigación que encabeza el fiscal Nelson Mastorchio, el episodio comenzó el jueves 26 de febrero, alrededor de las 7:00, cuando al menos cuatro personas ingresaron de manera ilegítima a un predio ubicado sobre la ruta nacional 188, a la altura del kilómetro 66. Dos de ellos —un hombre de 65 años y una joven de 32— fueron posteriormente aprehendidos, mientras que otros cómplices permanecen sin identificar.

Según la imputación fiscal, los intrusos actuaron armados con al menos dos pistolas —una negra y otra plateada— y con sus rostros cubiertos. Irrumpieron primero en la vivienda del casero y luego en la casa principal, donde redujeron a las víctimas atándolas de pies y manos con precintos plásticos y cinturones. Bajo amenazas, se apoderaron de dos camionetas —una Volkswagen Amarok gris y una Chevrolet S10 verde— además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación personal y el equipo del sistema de cámaras de seguridad instalado en el lugar.

La fuga se produjo minutos después. Cerca de las 9:20, sobre la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 230,900, personal del Destacamento de Policía Vial Pergamino detectó un Volkswagen Gol oscuro con varios ocupantes y un ciclomotor que se alejaban de la zona. Al intentar interceptarlos, los sospechosos descartaron una mochila que contenía dos pistolas con cargadores, cartuchos calibre .11.25, precintos similares a los utilizados en el asalto y distintas prendas que habrían sido empleadas para cometer el hecho. Una de las armas, una pistola Bersa, registraba pedido de secuestro activo.

Horas más tarde, a las 14:53, en el paraje Graceti de Villa Ramallo, efectivos del Comando de Prevención Rural interceptaron un Volkswagen Gol blanco que había sido visto en actitud sospechosa en inmediaciones de La Violeta. La conductora, una joven de 32 años, fue aprehendida y se le secuestró el teléfono celular y la vestimenta que llevaba puesta. Paralelamente, en un establecimiento rural cercano, fue detenido el hombre de 65 años, a quien le incautaron dinero en efectivo, un celular y documentación personal.

En el interior de un galpón rural los uniformados hallaron ocultas las dos camionetas robadas al productor agropecuario, confirmando la hipótesis de que el grupo buscó enfriar la búsqueda escondiendo los rodados antes de dispersarse.

La investigación avanzó además con allanamientos de urgencia ordenados por el fiscal Mastorchio en tres domicilios de Pergamino. En uno de ellos, ubicado en calle Batalla de Bailén al 300, se secuestró un revólver calibre .22 cargado, municiones, una suma significativa de dinero en efectivo, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, una mochila con un proyector y otros elementos de interés para la causa.

Para la fiscalía, la conducta atribuida al hombre de 65 años y a la joven de 32 encuadra en los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en despoblado y en banda, además de portación ilegal de arma de fuego, todo ello en calidad de coautores y en concurso real. La pesquisa continúa para identificar y detener al resto de los integrantes de la organización que participó del violento atraco rural.

Procedimiento de la Policía del Destacamento de Seguridad Vial

Los uniformados integrantes del Destacamento de Seguridad Vial en horas cercanas al mediodía del jueves en la bajada del puente de la ruta 188 de la autopista encontraron elementos que descartaron los posibles autores del robo.

Aparentemente, parte de la banda que se separó y retomó para otros destinos tras el robo vino a Pergamino por la ruta nacional 188 y habrían tomado la autopista para terminar el escape, pero antes descartaron elementos que los pudieran incriminar.

A las 11:30, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino que realizaban recorridas preventivas a bordo del móvil RO 23.421 sobre la autopista de la ruta nacional 8 advirtieron una situación sospechosa a la altura del kilómetro 232.

En ese punto, sobre una colectora de tierra de uso vecinal, observaron un automóvil Volkswagen Gol gris oscuro detenido, con tres hombres en su interior y un ciclomotor junto al rodado. La presencia policial motivó que los ocupantes emprendieran una veloz fuga por caminos rurales aledaños, perdiéndose de vista entre las trazas secundarias del sector.

Durante la huida, los sospechosos descartaron una mochila en el lugar. Al inspeccionarla, los uniformados constataron que contenía un importante arsenal: una pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder, serie L41265, con cargador colocado y otros dos cargadores con municiones. Sobre esta arma pesaba un pedido de secuestro activo desde el 7 de noviembre de 2024 en el marco de una causa por averiguación de ilícito tramitada ante la UFI N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

En el interior del mismo morral también hallaron una pistola calibre .11.25 marca Ballester Molina, número 109043, con cartucho en recámara y cargador con diez municiones. Además, secuestraron dos pares de zapatillas, un mameluco, guantes y precintos plásticos, elementos que por sus características resultan compatibles con la modalidad empleada en hechos de robo agravado.

Tras las primeras diligencias, se logró certificar que tanto el vehículo observado como los tres hombres que se dieron a la fuga y los elementos incautados guardan relación directa con el robo calificado perpetrado horas antes en la zona rural de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino.

Por el procedimiento se iniciaron actuaciones por hallazgo y averiguación de ilícito, quedando las evidencias a disposición de la fiscalía interviniente para su incorporación a la causa principal.