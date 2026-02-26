jueves 26 de febrero de 2026
    • Una discusión de expareja derivó en hallazgo de plantas de marihuana y operativo policial en Colón

    La Policía acudió por un conflicto de expareja en Colón y detectó un cultivo de marihuana. Intervino la Fiscalía 9 y se secuestraron plantas y celulares.

    26 de febrero de 2026 - 20:00
    La Policía inició actuaciones penales ante el hallazgo de plantas de marihuana.

    La Policía inició actuaciones penales ante el hallazgo de plantas de marihuana.

    LA OPINION

    Un conflicto de expareja en la ciudad de Colón terminó con un procedimiento policial por presunta tenencia de estupefacientes, luego de que efectivos que acudieron al domicilio advirtieran la presencia de plantas de marihuana. Con intervención de la Fiscalía 9 de Pergamino, se realizó un allanamiento de urgencia y se incautaron ejemplares de cannabis sativa en floración y teléfonos celulares.

    A partir de un procedimiento reciente se lograron avances en relaciones familiares y sociedades para comercializar droga al menudeo en el barrio José Hernández y Jorge Newbery.

    Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery
    El sospechoso sigue siendo buscado por robo y actualmente se le suma una nueva investigación de la Justicia Federal por el cultivo ilegal de marihuana.

    Secuestraron más de 100 plantas de marihuana en un allanamiento en el asentamiento 513 a sospechoso de robo

    El episodio se originó a partir de un llamado al sistema de emergencias en el que una mujer solicitó presencia policial ante una discusión con quien fuera su pareja. Al arribar al inmueble, los uniformados constataron una situación de tensión entre ambos y, en ese contexto, observaron a simple vista la existencia de plantas compatibles con cannabis en el interior de la propiedad.

    Frente a esa circunstancia, los efectivos solicitaron autorización para ingresar y constatar la situación, pero el morador se negó a permitir el acceso. Ante la presunción de un posible delito vinculado a la tenencia de estupefacientes, se dio intervención a la Fiscalía 9 de Pergamino, especializada en delitos relacionados con drogas, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy.

    En paralelo, también tomó conocimiento la fiscalía temática en violencia de género con competencia en Colón, en función del conflicto interpersonal que motivó la presencia policial.

    Desde la Fiscalía 9 se gestionó una orden de allanamiento de urgencia, que fue otorgada por la autoridad judicial competente. Con el respaldo legal correspondiente, el personal ingresó al domicilio y procedió al secuestro de varias plantas de marihuana y de teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación.

    Tenencia de marihuana y violencia de género

    Las actuaciones fueron encuadradas en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, sin perjuicio de la investigación paralela vinculada al conflicto entre las exparejas. Voceros judiciales indicaron que se analizará la cantidad de plantas, su estado de desarrollo y otros elementos secuestrados para determinar si la tenencia estaba destinada al consumo personal o si existían indicios de comercialización.

    El procedimiento generó un importante despliegue en el barrio, aunque no se registraron personas lesionadas. La causa continúa bajo investigación, con intervención de las autoridades judiciales de Pergamino y Colón.

    Temas
    Detuvieron a dos "tranzas" involucrados en la venta de drogas al menudeo en los barrios Hernández y Newbery

    Secuestraron más de 100 plantas de marihuana en un allanamiento en el asentamiento 513 a sospechoso de robo

    Salió despedido un autoelevador que transportaba un camión por el hundimiento del asfalto en la ruta 8

    Un amplio operativo con cámaras y móviles permitió aprehender a dos menores por romper la vidriera de un local

    Rompieron la vidriera, con intenciones de robo, en un local de ventas de motos de avenida Ugarte y Baradero

    Operativo antidrogas en barrio Hernández: detuvieron a un "tranza" de 19 años por venta de cocaína

    Incidentes en Avenida de Mayo: comerciantes del Centro llamaron a emergencias por una joven exaltada

    El camionero murió antes del siniestro vial, según la autopsia, y en el lugar del vuelco faenaron a las vacas

    Robo de bicicleta frente a un local: la DDI Pergamino detuvo a tres sospechosos en barrio Kennedy

    Trata de personas: detuvieron a un prófugo acusado de explotación sexual y violencia

    un amplio operativo con camaras y moviles permitio aprehender a dos menores por romper la vidriera de un local

    Un amplio operativo con cámaras y móviles permitió aprehender a dos menores por romper la vidriera de un local

    La Policía inició actuaciones penales ante el hallazgo de plantas de marihuana.

    Una discusión de expareja derivó en hallazgo de plantas de marihuana y operativo policial en Colón
    El camión Iveco Daily volcó en el kilómetro 250 de la ruta 8 y el autoelevador que trasladaba quedó desplazado sobre la banquina.

    Salió despedido un autoelevador que transportaba un camión por el hundimiento del asfalto en la ruta 8

    Tras años de sequías, inundaciones y temperaturas extremas, la pregunta que sobrevuela el sector productivo es qué esperar del clima en las próximas campañas. El meteorólogo Leonardo De Benedictis evalúa el escenario que se abre este año.

    San Nicolás: Punto Clima en Expoagro, las variables climáticas que el agro deberá seguir de cerca en 2026

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro informó que ya se encuentra disponible el servicio de atención para la Tarjeta SUBE, destinado a la activación de tarjetas y la gestión del Boleto Estudiantil.

    Terminal de Ómnibus de San Pedro habilita trámites de Tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil

    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo