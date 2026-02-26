Una discusión de expareja derivó en hallazgo de plantas de marihuana y operativo policial en Colón

Un conflicto de expareja en la ciudad de Colón terminó con un procedimiento policial por presunta tenencia de estupefacientes, luego de que efectivos que acudieron al domicilio advirtieran la presencia de plantas de marihuana . Con intervención de la Fiscalía 9 de Pergamino , se realizó un allanamiento de urgencia y se incautaron ejemplares de cannabis sativa en floración y teléfonos celulares.

El episodio se originó a partir de un llamado al sistema de emergencias en el que una mujer solicitó presencia policial ante una discusión con quien fuera su pareja. Al arribar al inmueble, los uniformados constataron una situación de tensión entre ambos y, en ese contexto, observaron a simple vista la existencia de plantas compatibles con cannabis en el interior de la propiedad.

Frente a esa circunstancia, los efectivos solicitaron autorización para ingresar y constatar la situación, pero el morador se negó a permitir el acceso. Ante la presunción de un posible delito vinculado a la tenencia de estupefacientes, se dio intervención a la Fiscalía 9 de Pergamino, especializada en delitos relacionados con drogas, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy.

En paralelo, también tomó conocimiento la fiscalía temática en violencia de género con competencia en Colón, en función del conflicto interpersonal que motivó la presencia policial.

Desde la Fiscalía 9 se gestionó una orden de allanamiento de urgencia, que fue otorgada por la autoridad judicial competente. Con el respaldo legal correspondiente, el personal ingresó al domicilio y procedió al secuestro de varias plantas de marihuana y de teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación.

Tenencia de marihuana y violencia de género

Las actuaciones fueron encuadradas en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, sin perjuicio de la investigación paralela vinculada al conflicto entre las exparejas. Voceros judiciales indicaron que se analizará la cantidad de plantas, su estado de desarrollo y otros elementos secuestrados para determinar si la tenencia estaba destinada al consumo personal o si existían indicios de comercialización.

El procedimiento generó un importante despliegue en el barrio, aunque no se registraron personas lesionadas. La causa continúa bajo investigación, con intervención de las autoridades judiciales de Pergamino y Colón.