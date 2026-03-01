domingo 01 de marzo de 2026
    • San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases

    En San Nicolás el servicio urbano retomará intervalos de entre 15 y 20 minutos, están vigentes los beneficios del boleto educativo para estudiantes y docentes.

    1 de marzo de 2026 - 16:27
    Como todos los años, durante el receso estival el servicio de transporte público de pasajeros se reduce a frecuencias mínimas teniendo en cuenta la baja demanda. El cronograma operativo del servicio que en San Nicolás presta la empresa Vercelli Hnos. S.A. se reactiva a su ritmo habitual con el arranque de las clases.

    Evsha

    Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el servicio de transporte público de pasajeros en San Nicolás retomará desde mañana su frecuencia habitual. La medida busca acompañar el aumento de la demanda generado por el regreso a las aulas y normalizar la circulación diaria en toda la ciudad.

    Frecuencias normales desde el comienzo del ciclo lectivo

    Como ocurre cada año durante el receso de verano, el servicio de colectivos urbanos funcionó con frecuencias reducidas debido a la menor cantidad de pasajeros. Sin embargo, con la vuelta a clases, la empresa concesionaria Vercelli Hnos. S.A. confirmó que desde el lunes 2 de marzo las distintas líneas volverán a operar con intervalos de entre 15 y 20 minutos de lunes a viernes.

    La normalización del cronograma apunta a garantizar el traslado de estudiantes, docentes y trabajadores que retoman sus actividades habituales tras el período estival.

    Actualmente, las tarifas vigentes establecen un boleto escolar de $457,78, mientras que los docentes abonan $1.089,38. La tarifa plana del servicio urbano se mantiene en $1.556,26 desde el 6 de enero de este año.

    Cómo funciona el boleto educativo y quiénes pueden acceder

    El descuento del Boleto Especial Educativo se aplica únicamente mediante una tarjeta SUBE registrada a nombre del usuario. El beneficio queda asociado de manera personal al estudiante y solo puede utilizarse con la tarjeta física o su versión digital habilitada en el celular.

    Los alumnos de nivel Inicial, Primario y Secundario que ya cuentan con el beneficio pueden renovarlo apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, lo que reactiva automáticamente el descuento para el nuevo ciclo lectivo.

    En tanto, los estudiantes que aún no realizaron el trámite pueden inscribirse desde el 18 de febrero. Para los niveles Terciario y Universitario, la inscripción estará disponible a partir del 9 de marzo, mientras que el inicio de clases terciarias está previsto para el 16 del mismo mes.

    Entre los requisitos principales se exige ser alumno regular, residir en la provincia de Buenos Aires y cumplir con las distancias mínimas respecto al establecimiento educativo: más de 600 metros para Inicial y Primaria, y 800 metros para Secundaria. Además, la institución debe contar con aporte estatal y el beneficiario no debe recibir otro subsidio similar.

    Inscripción y actualización de la tarjeta SUBE paso a paso

    Para completar la inscripción, las instituciones educativas deben tener actualizados los datos de los estudiantes en el sistema correspondiente. Luego, el alumno debe contar con una tarjeta SUBE registrada y completar el formulario online del Boleto Especial Educativo en la web del Ministerio de Transporte bonaerense.

    Una vez aprobado el trámite, el beneficio se activa apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE y posteriormente se debe imprimir la credencial desde el sitio oficial del programa.

    Además, desde el 20 de febrero se encuentra habilitada la actualización digital de atributos de la tarjeta SUBE para quienes posean beneficios tarifarios. El procedimiento se realiza mediante el sistema ANTA, enviando un mensaje al 3364 284703 y completando los datos solicitados en la plataforma virtual.

    Para validar el proceso, los usuarios deberán utilizar las Terminales Automáticas SUBE ubicadas en la dependencia municipal de Corrientes 660 y en las delegaciones de La Emilia, General Rojo, Conesa y Erézcano, además de los puntos habilitados en CEMPRE y el Hospital de Zona Norte.

