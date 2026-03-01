domingo 01 de marzo de 2026
    • Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    En Baradero el secretario general de ATE, Carlos Morel, confirmó que continúan en asamblea permanente y anticipó posibles acciones judiciales.

    1 de marzo de 2026 - 12:18
    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    tulineadirecta

    Trabajadores nucleados en ATE realizaron una manifestación pacífica frente al Municipio de la ciudad de Baradero en el marco del conflicto paritario que atraviesa el sector. La protesta se desarrolló en las escalinatas del edificio comunal y fue encabezada por el secretario general del gremio, Carlos Morel, quien reafirmó la continuidad del plan de lucha.

    Reclamo salarial y continuidad de la asamblea permanente en Baradero

    A través de declaraciones brindadas a #FmTiempo, Morel explicó que la medida surgió como parte de las resoluciones adoptadas por los trabajadores ante la falta de avances en las negociaciones salariales. Según indicó, el sindicato se mantiene en estado de asamblea permanente mientras aguardan respuestas concretas.

    “Estamos en asamblea permanente y decidimos ir a manifestar pacíficamente frente al municipio para seguir luchando por las paritarias y lo que falta”, expresó el dirigente sindical, remarcando que el objetivo principal continúa siendo la recomposición salarial y la discusión de condiciones laborales pendientes.

    Desde el gremio sostienen que la movilización buscó visibilizar el reclamo sin generar conflictos ni interrupciones, priorizando una protesta ordenada y pacífica.

    Una protesta sin incidentes frente al Palacio Municipal

    El referente sindical destacó que la jornada se desarrolló con normalidad y sin situaciones de tensión. “Nos manifestamos y fue todo en orden y en paz”, señaló, al tiempo que valoró la participación de los trabajadores municipales que acompañaron la convocatoria.

    La protesta se concentró en las escalinatas del Municipio, donde los manifestantes expresaron su preocupación por la situación salarial y la falta de acuerdos en el marco paritario. Según indicaron desde ATE, las medidas podrían profundizarse si no aparecen avances en las negociaciones durante los próximos días.

    El sindicato no descartó nuevas acciones gremiales, aunque aseguró que priorizarán instancias de diálogo que permitan alcanzar soluciones consensuadas.

    Críticas a la reforma laboral y posible judicialización

    Durante la entrevista, Morel también se refirió a la reforma laboral impulsada a nivel nacional, sobre la cual expresó fuertes cuestionamientos. En ese sentido, anticipó que podrían presentarse recursos judiciales en el corto plazo.

    “Seguro el lunes se declare inconstitucional y preparen una cautelar para retrotraer todo esto”, afirmó, al considerar que la normativa afectaría derechos adquiridos por los trabajadores.

    El dirigente sostuvo además que la iniciativa “se va a judicializar porque va en contra de la Constitución” y aseguró que, desde su mirada, “no hay un artificio que favorezca al trabajador”. Finalmente, fue contundente al definir la reforma como “una quita de derechos al 100%”.

    Mientras tanto, el conflicto paritario local continúa abierto y se espera que en los próximos días puedan retomarse las negociaciones entre el gremio y las autoridades municipales para intentar destrabar la situación.

    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

