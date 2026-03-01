lunes 02 de marzo de 2026
    Pergaminense por América: el cicloviajero Augusto Cardinale sufrió un robo en Bogotá y su video es viral

    El joven de Pergamino denunció un robo en Bogotá mientras recorría América en bicicleta y su descargo en Instagram generó apoyo masivo.

    Por Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    1 de marzo de 2026 - 19:15
    Augusto Cardinale, el joven pergaminense que hace un año salió a recorrer el continente americano montado a una bicicleta.

    Augusto Cardinale, el joven pergaminense que hace un año salió a recorrer el continente americano montado a una bicicleta.

    LA OPINION

    El cicloviajero pergaminense Augusto Cardinale este domingo cumple 26 años de edad y denunció que sufrió el robo de sus pertenencias en Bogotá, Colombia, mientras recorría América en bicicleta. El video que envió a un amigo contando su desconsuelo se viralizó en redes sociales y generó una ola de mensajes de apoyo desde distintos países.

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte
    Cultura

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte
    Victoria que vale oro: Pergamino Básquet derrotó a Gimnasia en el “Dorado Merlo” y respira.

    Se terminó la sequía: Pergamino Básquet festejó luego de 51 días

    El joven de Pergamino atraviesa uno de los desafíos más difíciles de su travesía continental luego de haber sido víctima de un robo en Bogotá, capital de Colombia. Augusto Cardinale, quien recorre América en bicicleta desde hace más de 10.000 kilómetros, relató en un video el duro momento que vivió al quedarse sin dinero, documentación y objetos personales.

    El registro audiovisual fue enviado inicialmente a un amigo cercano, a las 6:15 de la mañana, en busca de contención. Sin embargo, el mensaje no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios replicaron sus palabras y le hicieron llegar mensajes de aliento.

    En el video, el joven explicó que recientemente se había separado de su compañera de viaje, Catalina Forni (@catalinaforni_), y que en medio de ese proceso personal sufrió el robo de la mochila donde llevaba dinero, papeles y pertenencias esenciales para continuar el recorrido.

    Recibió solidaridad de la comunidad de redes sociales

    “Muchas gente me escribió diciéndome que era un guerrero, un toro… este video muestra lo chiquito e indefenso que me sentí cuando me robaron. No fue solo la mochila, fueron todas las ilusiones que tenía ahí adentro y que venía cargando hace más de 10.000 km”, expresó luego en su cuenta de Instagram, @augusto.cardi para dar cuenta de lo ocurrido a sus seguidores.

    En un nuevo testimonio compartido desde Colombia, el joven pergaminense aportó detalles personales sobre el momento que atraviesa. “Tengo 26 años, los estoy cumpliendo hoy -expresó este domingo-. El 6 de marzo se cumple un año que salí de viaje junto a @catalinaforni_. Ella está por Ecuador, ya volviendo a Argentina, yo sigo a México”, relató, dando dimensión al aniversario de la travesía y al punto del recorrido en el que se encuentra.

    Ese aniversario encuentra a Cardinale en una situación inesperada. En su descargo reconoció que atravesó horas de angustia y confusión. “Estaba en un país extranjero sin documentos, sin plata y sin manera de generarla. Estaba en la lona”, describió con crudeza.

    Según su testimonio, tras el robo intentó pedir ayuda a un policía, aunque no obtuvo el acompañamiento esperado. No brindó mayores precisiones sobre cómo ocurrió el hecho ni en qué circunstancias fue despojado de sus pertenencias, pero la experiencia lo impactó profundamente en lo emocional.

    Las horas posteriores, contó, fueron caóticas. “Pedaleé como si no hubiera un mañana y sobrepensé mil problemas que todavía no tenía”, escribió. Con el correr del día logró calmarse, realizó la denuncia correspondiente y encontró la manera de retirar dinero para estabilizar su situación inmediata.

    El apoyo en redes sociales fue determinante. Cientos de mensajes comenzaron a llegarle desde distintos puntos del continente. Viajeros, seguidores y personas que conocieron su historia a través de la viralización del video le ofrecieron ayuda económica, contactos y palabras de aliento.

    “Hoy estoy mejor, sé que de a poco las cosas se van a solucionar. Sin dudas este viaje me cambió la vida y ésta va a ser una anécdota más”, reflexionó, agradeciendo especialmente a la comunidad viajera que lo acompaña desde el inicio de la travesía.

    La historia de Augusto Cardinale volvió a poner en agenda el debate sobre la inseguridad que enfrentan muchos viajeros en grandes ciudades de América Latina, pero también dejó en evidencia el poder de las redes sociales para generar solidaridad en situaciones adversas.

    Desde Pergamino, familiares, amigos y vecinos también hicieron llegar su respaldo al joven aventurero, que pese al traspié aseguró que continuará su viaje rumbo al norte del continente. “El mundo es un lugar maravilloso lleno de gente buena dispuesta a ayudar, pero a veces podés tener mala suerte”, concluyó.

    Augusto Cardinale, el joven pergaminense que hace un año salió a recorrer el continente americano montado a una bicicleta.

    Pergaminense por América: el cicloviajero Augusto Cardinale sufrió un robo en Bogotá y su video es viral

    Por Alfonso Godoy
