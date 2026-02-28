Motochorros armados asaltaron a un hombre y la DDI Pergamino recuperó su moto tras un operativo

Los tres motochorros se desplazaban en dos motos y se le colocaron a la para al hombre de 44 para intimidarlo con un arma de fuego y obligarlo a que se detenga y les entregue la motocicleta y pertenencias sin oponer resistencia.

Un hombre de 44 años fue asaltado por tres motochorros armados en Pergamino cuando regresaba a su casa y le sustrajeron la motocicleta y la billetera. Horas después, personal de la DDI Pergamino recuperó el rodado tras un operativo investigativo coordinado por la UFI 7, mientras continúa la búsqueda de los autores.

El violento episodio ocurrió el viernes alrededor de las 20:40, cuando la víctima circulaba desde la zona céntrica hacia su domicilio, en el sector de calle San Lorenzo al 4400, a bordo de una motocicleta Motomel 110 roja.

De acuerdo a la denuncia radicada, al transitar por calle Santa Inés y al llegar a la intersección con Alsina fue interceptado por tres sujetos no identificados que se desplazaban en dos motos de 110 centímetros cúbicos. Los individuos se pusieron a la par en una maniobra intimidatoria y, esgrimiendo un arma de fuego, lo obligaron a detenerse.

Bajo amenazas, los asaltantes le sustrajeron la motocicleta y una billetera que contenía documentación personal y dinero en efectivo en moneda nacional. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente del lugar. La víctima resultó ilesa, aunque visiblemente afectada por la situación.

La modalidad empleada —motochorros armados que rodean a la víctima y exhiben armas de fuego para neutralizar cualquier reacción— vuelve a encender la alarma en torno a este tipo de hechos, caracterizados por la rapidez del ataque y la utilización de motocicletas para facilitar la huida.

Procuran identificar a los motochorros

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando D’Elío, quien dispuso una serie de medidas tendientes a identificar a los responsables y esclarecer el asalto.

En ese marco, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI Pergamino), bajo la dirección del comisario mayor Pablo Callejas, iniciaron tareas investigativas que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad y recorridas en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de esas diligencias, en la tarde del sábado el personal logró localizar la motocicleta sustraída en la zona de calles San Lorenzo y Becerra. El rodado se encontraba abandonado, por lo que fue secuestrado preventivamente y puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

Desde la UFI 7 se dispuso la restitución del vehículo al damnificado, mientras continúan las actuaciones para dar con los tres autores del robo agravado por el uso de arma de fuego.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en procura de identificar a los sospechosos y avanzar con las imputaciones correspondientes.