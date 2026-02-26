jueves 26 de febrero de 2026
    • Salió despedido un autoelevador que transportaba un camión por el hundimiento del asfalto en la ruta 8

    Un camión Iveco Daily con plataforma que trasladaba un autoelevador despistó por un hundimiento del asfalto. El chofer fue asistido y está fuera de peligro.

    26 de febrero de 2026 - 19:41
    LA OPINION
    LA OPINION

    Un camión con plataforma para traslado de vehículos despistó y volcó este miércoles por la mañana en el kilómetro 250 de la Ruta Nacional 8, en jurisdicción de Pergamino, luego de atravesar un presunto hundimiento del asfalto. Como consecuencia del siniestro vial, el autoelevador que transportaba salió despedido de la plancha.

    El episodio ocurrió alrededor de las 9:15, tras un alerta al 911 que movilizó al personal del Puesto de Vigilancia de Mariano H. Alfonso. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el rodado, un Iveco Daily 70C16 patente JHX574 perteneciente a la empresa Granja Tres Arroyos, había quedado volcado sobre la banquina, en sentido de circulación hacia Pergamino.

    De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor —un hombre de 54 años domiciliado en Capitán Sarmiento— habría perdido el control del utilitario pesado al atravesar un sector con deformación o hundimiento en la calzada. Esa maniobra provocó el vuelco lateral y el desprendimiento del autoelevador que era transportado sobre la plataforma trasera.

    En el lugar trabajó una ambulancia del SAME, que arribó minutos antes de las 10. El conductor fue examinado por el médico a cargo y posteriormente trasladado al Hospital San José para una evaluación más completa. Según se informó oficialmente, se encontraba consciente y fuera de peligro.

    La causa fue comunicada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, desde donde se dispusieron las actuaciones de rigor bajo la carátula correspondiente a accidente de tránsito. Tras las pericias preliminares y la intervención policial, el vehículo fue entregado en el lugar a un responsable de la empresa propietaria.

    El siniestro generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la ruta nacional 8, un corredor con alto tránsito de transporte de cargas y vehículos particulares. El episodio vuelve a poner en agenda el estado del pavimento en algunos tramos y los riesgos que implican las deformaciones en la calzada para vehículos de gran porte.

    Camión de asistencia

    El camión siniestrado pertenece a la flota de vehículos de la empresa avícola Tres Arroyos que tiene una gran planta de procesamiento en Capitán Sarmiento.

    Los camiones tipo plancha o plataforma están diseñados para el traslado de vehículos y maquinaria que no pueden circular por sus propios medios. Cuentan con sistemas hidráulicos basculantes y malacates para carga y descarga, con capacidades que pueden superar varias toneladas, lo que exige condiciones óptimas de sujeción y estabilidad durante el traslado.

