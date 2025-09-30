miércoles 01 de octubre de 2025
    • Ruta 9: Un camión cargado de trigo volcó en el km 221 de San Nicolás y el conductor salió ileso

    Un camión Mercedes Benz volcó en la Ruta 9 a la altura del km 221. El chofer de 70 años resultó ileso. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido.

    30 de septiembre de 2025 - 22:15
    Diario El Norte

    Un accidente de tránsito se registró en la noche de este martes, aproximadamente a las 20:00 en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 221, que involucra a un camión Mercedes Benz con batea, que trasladaba una carga de trigo, perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.

    El conductor sin lesiones y el tránsito en Ruta 9 fue parcialmente cortado

    El vehículo era conducido por un hombre de 70 años, oriundo de Chacabuco, quien afortunadamente resultó ileso y, según informaron las autoridades, no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

    En el lugar trabajaron agentes del Corredor Vial y del Destacamento de Villa General Savio, quienes se encargaron de ordenar la circulación. El carril rápido en sentido Buenos Aires–Rosario permaneció parcialmente bloqueado hasta que la traza fue liberada.

    El tránsito quedó normalizado en horas posteriores, tras el retiro del vehículo siniestrado y de la carga esparcida en la ruta.

