Tras tres años, vuelve la Copa Nicoleña de fútbol: arranca la cuarta edición con dos partidos

Desde esta noche, comienza la cuarta edición de la Copa Nicoleña.

Con el objetivo de fortalecer la competencia local, dar mayor visibilidad al fútbol nicoleño y sumar en esta ocasión, la premiación económica para los clubes, esta noche de martes comienza la Copa Nicoleña 2025 , que en su cuarta edición lleva el nombre de Daniel Ronco .

Escrutinio definitivo en San Nicolas: HECHOS arrasó en las legislativas y tiene 5 bancas del Concejo

El debut será a las 20 horas en el camping del Club Belgrano , con el choque entre La Emilia y Los Andes . El encuentro será arbitrado por César Castro , acompañado por Daniel Asenjo y Dante Flores .

La acción continuará el jueves con el cruce entre Fútbol San Nicolás - San Martín de Pérez Millán , también en cancha neutral y bajo el arbitraje de Eduardo Pérez .

En esta fase inicial, los partidos se disputarán bajo el sistema de eliminación directa , con dos encuentros por semana.

La Copa Nicoleña tuvo su primera edición en 2019, cuando se denominó Supercopa Nicoleña “Rubén ‘Gringo’ Sacconi”. Al igual que en aquella ocasión, los cruces se definen a partido único, en cancha neutral, de acuerdo a la tabla final del Torneo Apertura.

El regreso del certamen genera expectativa en la comunidad futbolera de San Nicolás, que ve en este torneo una oportunidad de revalorizar la identidad deportiva local y brindar un incentivo económico a los clubes participantes.