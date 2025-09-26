viernes 26 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Pre Federal: Regatas defiende el invicto y Somisa busca seguir firme en la sexta fecha

    Regatas visita a La Emilia, Somisa recibe a Juventud de Pergamino y Belgrano juega ante Argentino por una nueva fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense.

    26 de septiembre de 2025 - 11:00
    Juegan los equipo de la Asociación de Basquetbol San Nicolás en el Torneo Pre Federal

    Juegan los equipo de la Asociación de Basquetbol San Nicolás en el Torneo Pre Federal

    Diario El Norte

    La continuidad del Torneo Pre Federal Bonaerense de básquet llega hoy con partidos claves para los equipos de la Asociación de San Nicolás. La sexta fecha en los grupos C y D tendrá a Sacachispas jugando en La Plata y a Regatas defendiendo su invicto como visitante frente a La Emilia.

    Lee además
    Comunicaciones recibirá a Colón luego de la derrota frente a Belgrano en San Nicolás.

    Argentino, Comu y Juventud vuelven a presentarse por el Torneo Pre Federal de básquetbol
    Sendos triunfos de Regatas, Somisa y Belgrano en el Torneo Pre Federal de Basquet

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas y Somisa mantienen su invicto y Belgrano festejó de local

    El Náutico, que ganó con autoridad en cada presentación, ahora apunta al primer puesto de su grupo y al pase al Final Four, en tanto, el Pañero buscará sumar para aspirar al repechaje, tras sus destacadas actuaciones en casa.

    Somisa en casa defiende su invicto y Belgrano va a Pergamino

    En el grupo B se disputa la séptima fecha, la última de la rueda inicial. Allí, Somisa, otro de los invictos, recibe en el “Socios Fundadores” a Juventud de Pergamino. Pese a las bajas de Romero y Vercelli, el conjunto de Diego Alba confía en mantener su marcha firme, con la posible vuelta de Calcaterra y Vitángeli.

    Por su parte, Belgrano tendrá un exigente compromiso como visitante ante Argentino de Pergamino. El Rojo, que recupera a Giaccio pero sigue sin Núñez, buscará mantenerse expectante en la pelea por la punta, en lo que parece encaminarse a un mano a mano con Somisa.

    Finalmente, en el grupo A, la acción continuará el fin de semana: Los Andes jugará en Junín el sábado y Defensores el domingo en Villa Ramallo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Argentino, Comu y Juventud vuelven a presentarse por el Torneo Pre Federal de básquetbol

    Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas y Somisa mantienen su invicto y Belgrano festejó de local

    Torneo Pre Federal Bonaerense: En San Nicolás y La Plata jornada clave para los equipos nicoleños

    Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    Detienen a dos jóvenes en San Nicolás con cocaína y dinero en un operativo durante eventos religiosos

    Se celebra el 42° aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás con miles de fieles

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá proyectos de transporte, género y reconocimientos culturales

    El Municipio de San Nicolás pagará premio anual de $1.500.000 a trabajadores municipales

    San Nicolás: murió la mujer baleada por su hijo en el violento ataque de B° José Ingenieros

    Voluntarios en Acción llega a la Escuela N°38 de San Nicolás el 4 y 5 de octubre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detenidos dos jóvenes con una motocicleta adulterada y estupefacientes en San Nicolás.

    Detienen a dos jóvenes en San Nicolás con cocaína y dinero en un operativo durante eventos religiosos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esteban Rodríguez Alzueta desató una fuerte polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Todo Noticias (TN)

    Polémica por dichos de Rodríguez Alzueta: "En la Provincia, la droga está regulada"
    El Remate Solidario no solo es una oportunidad de adquirir objetos útiles a precios accesibles, sino también una herramienta clave para el sostenimiento económico del Taller.

    El Taller Protegido Pergamino se prepara para su segundo Remate Solidario del año

    Fatal accidente en ruta 11: motociclista de Baradero pierde la vida tras chocar con un camión

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    El campo reclama previsibilidad y un sendero claro de reducción de impuestos.

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"

    Viernes 26 de septiembre. Versión PDF