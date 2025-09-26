Torneo Pre Federal: Regatas defiende el invicto y Somisa busca seguir firme en la sexta fecha

La continuidad del Torneo Pre Federal Bonaerense de básquet llega hoy con partidos claves para los equipos de la Asociación de San Nicolás. La sexta fecha en los grupos C y D tendrá a Sacachispas jugando en La Plata y a Regatas defendiendo su invicto como visitante frente a La Emilia.
El Náutico, que ganó con autoridad en cada presentación, ahora apunta al primer puesto de su grupo y al pase al Final Four, en tanto, el Pañero buscará sumar para aspirar al repechaje, tras sus destacadas actuaciones en casa.
Somisa en casa defiende su invicto y Belgrano va a Pergamino
En el grupo B se disputa la séptima fecha, la última de la rueda inicial. Allí, Somisa, otro de los invictos, recibe en el “Socios Fundadores” a Juventud de Pergamino. Pese a las bajas de Romero y Vercelli, el conjunto de Diego Alba confía en mantener su marcha firme, con la posible vuelta de Calcaterra y Vitángeli.
Por su parte, Belgrano tendrá un exigente compromiso como visitante ante Argentino de Pergamino. El Rojo, que recupera a Giaccio pero sigue sin Núñez, buscará mantenerse expectante en la pelea por la punta, en lo que parece encaminarse a un mano a mano con Somisa.
Finalmente, en el grupo A, la acción continuará el fin de semana: Los Andes jugará en Junín el sábado y Defensores el domingo en Villa Ramallo.