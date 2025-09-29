Detienen en San Nicolás a un joven armado con pedido de captura y un auto robado en barrio Química

Detuvieron a un joven que disparó un arma de fuego y tenia un auto con pedido de captura en San Nicolás.

Un operativo del Comando de Patrullas de San Nicolás terminó con la detención de un joven de 24 años, sospechoso de haber realizado disparos de arma de fuego en barrio Ginés García y luego intentar darse a la fuga en un vehículo robado.

El procedimiento se inició el domingo, tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones en la zona de León Guruciaga al 1150 . Una vecina de 25 años declaró que escuchó disparos y observó cómo un Volkswagen Vento blanco se alejaba a gran velocidad.

Con esta información, la policía desplegó un patrullaje preventivo y localizó un automóvil de similares características en inmediaciones de Rivadavia y Echagüe, barrio Química . Al notar la presencia de los efectivos, el conductor intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado.

El sospechoso, de 24 años, presentaba un pedido de captura activa por causas caratuladas como Robo Agravado por Uso de Armas de Fuego y Robo Agravado en Poblado y en Banda .

Al verificar los datos del vehículo, se constató que tenía un pedido de secuestro solicitado por la PDI de Santa Fe desde el 21 de agosto, vinculándolo a otros hechos delictivos.

Finalmente, la policía procedió a la aprehensión del joven y al secuestro del Vento, que junto al detenido fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Nicolás, quedando a disposición de la Justicia.