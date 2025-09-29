San Nicolás lanzan Academia Siguiente Nivel 2, con la creación de videojuegos 3D en Godot

lunes 29 de septiembre de 2025
    29 de septiembre de 2025 - 21:30
    LaOpinion

    La Municipalidad de San Nicolás, a través de Revolución Digital, pondrá en marcha desde este martes 30 de septiembre una nueva edición de “Academia Siguiente Nivel”, el programa en el cual se capacitarán a jóvenes y adultos para el desarrollo de videojuegos.

    Tras una primera experiencia en 2D, los participantes darán ahora el salto al 3D utilizando el motor Godot y el lenguaje GDScript. El desafío será diseñar un videojuego ambientado en la ciudad, lo que promete combinar aprendizaje tecnológico con identidad cultural.

    El anuncio de Santiago Passaglia de lo que se espera en esta edición

    El intendente Santiago Passaglia anunció la novedad en redes sociales con entusiasmo: “¡Lo que se viene en Academia Siguiente Nivel 2 es una locura! Este año vamos un paso más allá: vamos a crear juntos un videojuego 3D de nuestra ciudad”. En un video, incluso mostró un prototipo del juego y planteó la consigna: “¿Te imaginas caminando por San Nicolás pero en versión videojuego?”.

    El curso tendrá 60 alumnos distribuidos en dos grupos: 30 jóvenes de entre 14 y 17 años y 30 adultos mayores de 18. Las clases se dictarán en la Escuela AMAF, equipada con un carro tecnológico del programa Click al Futuro, con una cursada de 13 encuentros presenciales, dos veces por semana.

    La primera edición de la Academia había generado gran repercusión al desarrollar un videojuego 2D. Ahora, con el salto al 3D y la ambientación local, la expectativa se renueva y proyecta un impacto positivo en lo educativo y lo cultural.

