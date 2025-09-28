San Nicolás: inicia la campaña "Alimenta tu mundo" para promover hábitos saludables en las escuelas

Llega la nueva edición de Alimenta tu mundo en San Nicolás para las escuelas.

En el marco del programa de Entornos Escolares Saludables , el área de Nutrición Clínica y Comunitaria del Hospital San Felipe lanzó por cuarto año consecutivo la campaña “Alimenta tu mundo” , que se desarrollará del 1° al 31 de octubre en San Nicolás .

La iniciativa, declarada de interés municipal, está dirigida a escuelas públicas y privadas , así como a instituciones sociales y comedores barriales , con el objetivo de promover hábitos alimentarios sanos de manera participativa y atractiva para niños, niñas y adolescentes.

El lema de esta edición es “Sabores con historia” , buscando recuperar preparaciones tradicionales y familiares que forman parte de la identidad cultural y alimentaria de cada comunidad. “El objetivo primordial es que los chicos sean protagonistas en el proceso, no solo receptores de información”, explicó Laura Sansalone , coordinadora de la campaña.

Recetario popular (a nivel de cursos o escuelas).

Concurso de ilustración (para niños de primaria).

Concurso de video (para adolescentes).

Las bases y la inscripción se encuentran ya disponibles en el link, y habrá premios y distinciones para los mejores trabajos.

En la edición pasada, bajo el lema “Las legumbres superpoderosas”, participaron 12 escuelas y se recibieron 89 ilustraciones de estudiantes nicoleños, consolidando una jornada final en la Escuela de Arte “Liliana Grinberg”.

Con esta nueva edición, la campaña busca revalorizar la alimentación argentina y familiar frente al avance de los modelos industrializados y ultraprocesados, fomentando un vínculo más saludable y culturalmente relevante con los alimentos.