Torneo Pre Federal Bonaerense: Somisa y Regatas siguen invictos y Belgrano ganó en Pergamino

La séptima fecha del Torneo Pre Federal de básquet dejó resultados positivos para tres equipos de la Asociación de San Nicolás. Somisa y Regatas estiraron su invicto, mientras que Belgrano consiguió un valioso triunfo como visitante. La única derrota nicoleña fue la de Sacachispas en La Plata.
En el “Socios Fundadores”, pese a las bajas de Romero, Calcaterra y Vercelli, Somisa se impuso con autoridad por 98 a 59 frente a Juventud de Pergamino, con destacados aportes de Roig (16), Brovarone (16) y Aquadro (15).
Por su parte, Belgrano, sin Lucas Núñez pero con un sólido juego colectivo, derrotó como visitante a Argentino de Pergamino por 83 a 63. Lallana fue figura con 16 puntos y 11 rebotes, acompañado por Singh y Alimena con 14 tantos cada uno.
Regatas, el otro invicto, también festejo de visitante
En el Grupo D, Regatas también festejó fuera de casa al vencer por 94 a 56 a La Emilia, con una gran actuación de Levato (28 puntos), Manzano (20) y Lemme (15). El Náutico sigue liderando su zona con paso firme.
La nota negativa de la jornada llegó con Sacachispas, que pese a los 34 puntos de Covinich, cayó por 96 a 66 ante Estudiantes de La Plata.
Con estos resultados, los equipos nicoleños se mantienen como protagonistas del certamen, con Somisa y Regatas invictos y Belgrano consolidado como escolta en el Grupo B.