Torneo Pre Federal Bonaerense: Somisa y Regatas siguen invictos y Belgrano ganó en Pergamino

Somisa, Regatas y Belgrano ganaron sus partidos en el Torneo Pre Federal de Basquet.

La séptima fecha del Torneo Pre Federal de básquet dejó resultados positivos para tres equipos de la Asociación de San Nicolás. Somisa y Regatas estiraron su invicto , mientras que Belgrano consiguió un valioso triunfo como visitante . La única derrota nicoleña fue la de Sacachispas en La Plata.

En el “Socios Fundadores”, pese a las bajas de Romero, Calcaterra y Vercelli, Somisa se impuso con autoridad por 98 a 59 frente a Juventud de Pergamino, con destacados aportes de Roig (16), Brovarone (16) y Aquadro (15).

Por su parte, Belgrano , sin Lucas Núñez pero con un sólido juego colectivo, derrotó como visitante a Argentino de Pergamino por 83 a 63. Lallana fue figura con 16 puntos y 11 rebotes, acompañado por Singh y Alimena con 14 tantos cada uno.

En el Grupo D, Regatas también festejó fuera de casa al vencer por 94 a 56 a La Emilia , con una gran actuación de Levato (28 puntos), Manzano (20) y Lemme (15). El Náutico sigue liderando su zona con paso firme.

La nota negativa de la jornada llegó con Sacachispas, que pese a los 34 puntos de Covinich, cayó por 96 a 66 ante Estudiantes de La Plata.

Con estos resultados, los equipos nicoleños se mantienen como protagonistas del certamen, con Somisa y Regatas invictos y Belgrano consolidado como escolta en el Grupo B.