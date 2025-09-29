Escrutinio definitivo en San Nicolas: HECHOS arrasó en las legislativas y tiene 5 bancas del Concejo

El contundente triunfo de HECHOS en las elecciones legislativas bonaerenses de San Nicolás quedó ratificado tras el escrutinio definitivo de la Junta Electoral bonaerense. El oficialismo local alcanzó el 50,76% de los votos, siendo la fuerza más votada y asegurando cinco bancas del Concejo Deliberante y las cuatro representaciones en juego en el Consejo Escolar.
Por su parte, Fuerza Patria (FP) obtuvo el 23,91% de los sufragios y tres bancas, mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 18,47%, logrando dos lugares en el Concejo.
Los que asumen y renuevan bancas en el Concejo Deliberante de San Nicolás
En detalle, los electos por HECHOS son María Celeste López, Walter Montenegro, Paula Candia, Carlos Maldonado y Natalia Spilere. FP llevará al Concejo a Cecilia Comerio, Danilo Petroni y María Isabel Mancini, mientras que LLA sumará a Federico Chouhy y Mariana Aseff.
El resultado final marcó un récord para el passaglismo en comicios legislativos: por primera vez en este tipo de elecciones, superó el techo del 50%. En anteriores legislativas, el oficialismo había ganado con el 44,29% en 2017 y el 48,16% en 2021, mientras que en 2013 había sufrido su única derrota, con el 29,78%.
Sin embargo, el reparto de bancas dejó una particularidad: en 2021, con un 48% de los votos, el oficialismo había conseguido siete concejales, mientras que ahora, pese a superar el 50%, obtuvo cinco lugares.