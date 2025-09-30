martes 30 de septiembre de 2025
    • Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Los perros de la propiedad lindera se pasaron al patio de la familia para arrastrar a la mascota y atacarla letalmente.

    30 de septiembre de 2025 - 17:04
    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    LA OPINION

    Los perros de una vivienda del barrio Acevedo se pasaron a la propiedad lindera, donde arrastraron a la mascota de esa morada para arrastrarlo violentamente hasta atacarlo letalmente y quitarle la vida en cuestión de segundos al animal de la familia afectada.

    Un violento episodio entre animales domésticos derivó en una denuncia policial en Pergamino. Una mujer aseguró que los perros de su vecino ingresaron a su casa y atacaron a su mascota, provocándole la muerte.

    El hecho ocurrió el lunes, cuando la denunciante estaba en el patio de su vivienda junto a su pareja y su bebé. En ese momento, varios perros de la propiedad lindera ingresaron al terreno y atacaron a su perro, arrastrándolo hacia el otro lado de la medianera, donde finalmente lo mataron.

    Según consta en la presentación, la mujer intentó comunicarse con su vecina para pedirle explicaciones, pero no obtuvo respuesta. Ante la gravedad de lo sucedido, llamó al 911 y un móvil policial se hizo presente en el lugar para trasladarla a la comisaría, donde formalizó la denuncia.

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, que interviene bajo la carátula de averiguación de ilícito.

    El caso generó malestar en la denunciante, quien planteó la preocupación por la falta de control sobre los animales y los riesgos que podrían implicar este tipo de situaciones para las personas que circulan por la zona, en particular para los niños.

