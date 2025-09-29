lunes 29 de septiembre de 2025
    • Riesgo de paro en transporte escolar en San Nicolás por deudas de la Provincia con prestadores

    El servicio de transporte escolar en San Nicolás podría paralizarse por falta de pago a los prestadores. Afectaría a escuelas primarias y especiales.

    29 de septiembre de 2025 - 10:50
    Riesgo de falta de transporte escolar en San Nicolas por deudas de la Provincia a prestadores.

    Riesgo de falta de transporte escolar en San Nicolas por deudas de la Provincia a prestadores.

    Diario El Norte

    El servicio de transporte escolar en San Nicolás corre riesgo de interrumpirse debido a la acumulación de deudas que mantiene el Gobierno provincial con los prestadores. Según informó el consejero escolar Rubén Cavaleri, aún no se abonaron los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2025.

    "Hay muchos chicos carenciados, a los que el Estado debe garantizarles el traslado a los establecimientos educativos, que podrían quedarse sin transporte", advirtió Cavaleri.

    El sistema funciona bajo licitación de la Dirección General de Escuelas, y en San Nicolás afectaría a estudiantes de la Primaria Nº 34, las escuelas especiales Nº 502, 504 y 505, la Media Secundaria Nº 16 y el CFI.

    La preocupación de los prestadores de transporte y posibles renuncias

    Los prestadores advirtieron que, de no regularizarse los pagos, podrían renunciar. “Estamos muy preocupados. Desde Provincia nos dicen que ya está el expediente con las órdenes de pago, pero el dinero no llega”, agregó Cavaleri, quien remarcó que los transportistas siguieron prestando servicio hasta ahora, pese a no cobrar.

    A esta situación se suma el recorte en las partidas destinadas a mantenimiento edilicio escolar, con un 35% menos de fondos en toda la provincia. En San Nicolás, el ajuste representa unos 70 millones de pesos menos, lo que afecta reparaciones básicas como sanitarios, vidrios, puertas, canaletas, membranas y luminarias.

