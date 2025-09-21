domingo 21 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: dos heridos en un choque entre una moto y un auto en la Ruta 188

    Un motociclista y su acompañante resultaron heridos tras chocar contra un auto en Ruta 188 y acceso a Ruta 9. Fueron trasladados al Hospital San Felipe.

    21 de septiembre de 2025 - 10:30
    Choque en San Nicolás entre moto y automóvil en cruce de Rutas 9 y 188

    LaOpinion

    En la noche del sábado en San Nicolás, se produjo un choque entre una motocicleta de 150 cc y un automóvil en la intersección de la Ruta Nacional 188 y el acceso a Ruta Nacional 9 dejó como saldo dos personas heridas en el rodado menor.

    La moto, de color negro, era conducida por un hombre de 33 años acompañado por una mujer de 30, mientras que el auto estaba guiado por un hombre de 53 años.

    Los heridos asistidos y derivados al Hospital San Felipe

    Como consecuencia del impacto, el motociclista y su acompañante sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital San Felipe, donde se confirmó que no presentan riesgo de vida.

    En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, con intervención de la UFI N°15.

