sábado 27 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: recuperan objetos robados en La Emilia tras allanamientos por denuncias en B° Colombini

    Tras denuncias en Barrio Colombini de San Nicolás, la Policía realizó allanamientos en La Emilia y recuperó objetos robados. Un detenido y un arma incautada.

    27 de septiembre de 2025 - 10:10
    Cuatro allanamientos en La Emilia por robos en B° Colombini de San Nicolás.

    LaOpinion

    Las denuncias de vecinos del barrio Colombini de San Nicolás por robos en sus viviendas derivaron en una serie de allanamientos en la localidad de La Emilia, donde la Policía logró recuperar parte de los objetos sustraídos.

    Los operativos, llevados a cabo el viernes 26 de septiembre, se realizaron en diferentes domicilios. En una vivienda de Garibaldi entre Chousiño y Constantino se secuestraron un televisor de 32 pulgadas, una garrafa de 15 kilos y un ventilador industrial, además de juegos de cubiertos, platos de vidrio, un colchón, cortinas, un set matero con termos, celulares, tablets, ollas, artículos de belleza y una mesa de luz de madera. También se incautó un arma de fuego de fabricación casera.

    Otro allanamiento tuvo un joven detenido con droga en su poder

    En otro procedimiento, en Lavalle al 1350, los efectivos secuestraron una motocicleta de 110 cc con adulteraciones en el motor y hallaron un pequeño envoltorio con marihuana. Allí fue aprehendido un hombre de 28 años.

    La causa quedó en manos de la UFI N°6, que dispuso la carátula de “robo e infracción a la ley 23.737 por tenencia para consumo y tenencia de arma de fuego”.

    Con estos resultados, los investigadores buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y devolver los elementos a sus legítimos dueños.

