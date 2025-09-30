martes 30 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    La mujer creyó que era el hermano quien le pedía una transferencia de dinero y giró casi 400 mil pesos.

    30 de septiembre de 2025 - 16:48
    Los integrantes de una organización criminal hackearon la cuenta del Whatsapp del hermano de la víctima.

    Los integrantes de una organización criminal hackearon la cuenta del Whatsapp del hermano de la víctima.

    LA OPINION

    Una vecina de Pergamino fue víctima de una maniobra de estafa virtual luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de su hermano y, haciéndose pasar por él, la contactaran para pedirle una transferencia de dinero de casi 400 mil pesos.

    Lee además
    El suicidio de Soledad Lobo sigue siendo un misterio para la familia.

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio
    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Confiada en que estaba ayudando a un familiar cercano, la mujer transfirió una suma de 379.600 pesos a una cuenta bancaria que resultó estar vinculada a la organización criminal.

    El hecho se produjo en la mañana de este lunes, cuando la víctima recibió un mensaje a través de la aplicación de mensajería. El supuesto hermano le solicitaba asistencia económica con carácter urgente y le pidió que realizara una transferencia inmediata, asegurando que luego le devolvería el monto. Convencida por la familiaridad del mensaje y sin sospechar que se trataba de un engaño, la mujer completó la operación hacia una cuenta digital registrada a nombre de una persona desconocida.

    Le hackearon el Whatsapp

    Minutos más tarde, cuando se comunicó telefónicamente con su verdadero hermano para informarle del movimiento, descubrió que él no le había hecho ningún pedido y que, en realidad, su cuenta de WhatsApp había sido vulnerada por estafadores.

    Tras la denuncia, intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, que inició una investigación bajo la carátula de defraudación informática. Como parte de las diligencias, se incorporaron las capturas de pantalla de las conversaciones y se solicitó información bancaria sobre la cuenta receptora de los fondos, con el objetivo de rastrear el recorrido del dinero y dar con los responsables.

    Este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente en la región, donde las organizaciones criminales utilizan la técnica de “clonación” de cuentas de WhatsApp o hackeo de perfiles para engañar a familiares y amigos de las víctimas. Bajo la apariencia de una persona de confianza, generan urgencias económicas simuladas y logran que la víctima transfiera sumas importantes de dinero.

    Alerta de las autoridades judiciales y policiales

    Las autoridades judiciales y policiales recomiendan extremar precauciones: ante cualquier pedido de dinero por WhatsApp, verificar la autenticidad mediante una llamada directa al contacto, no compartir claves ni códigos de verificación que lleguen por SMS, y denunciar de inmediato cualquier sospecha de hackeo o estafa.

    El caso refuerza la alerta sobre la necesidad de adoptar hábitos digitales seguros y de difundir entre familiares y conocidos estas modalidades delictivas que, aprovechando la confianza, siguen cobrando víctimas en la ciudad y en toda la provincia.

    Temas
    Seguí leyendo

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Una adolescente atacó con un cutter a un compañero en el patio de la Escuela Técnica 1

    El suicidio de una joven conmocionó a la comunidad y la madre denunció amenazas que pusieron en duda la muerte

    Detienen en San Nicolás a un joven armado con pedido de captura y un auto robado en barrio Química

    Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    Grave siniestro vial en la autopista: dos motociclistas resultaron lesionados al ser chocados por un auto

    Los abusos sexuales de un profesor de taekwondo a una menor en las clases terminaron en condena judicial

    Condenaron a un ladrón por seis causas penales y recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva

    Investigan un vuelo de avioneta en cercanías de la Escuela de Ayerza que generó preocupación en la comunidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Al adolescente le provocaron varios cortes con un elemento cortante utilizado en clases.

    Una adolescente atacó con un cutter a un compañero en el patio de la Escuela Técnica 1

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El suicidio de Soledad Lobo sigue siendo un misterio para la familia.

    La muerte de Soledad Lobo: la Justicia indaga si un incidente previo podría estar vinculado al suicidio
    Los perros se cruzaron el alambre lindero y arrastraron a la mascota para matarla en ataques letales.

    Una mujer denunció que los perros de un vecino mataron a su mascota

    Los integrantes de una organización criminal hackearon la cuenta del Whatsapp del hermano de la víctima.

    Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

    Gobernadores de Provincias Unidas en la planta de Aluar en Puerto Madryn

    Provincias Unidas en Puerto Madryn: críticas al Gobierno, respaldo a la producción y apertura al diálogo

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI

    Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI