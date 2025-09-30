Estafadores hackearon una cuenta de WhatsApp y lograron engañar a una mujer con una falsa urgencia económica

Los integrantes de una organización criminal hackearon la cuenta del Whatsapp del hermano de la víctima.

Una vecina de Pergamino fue víctima de una maniobra de estafa virtual luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de su hermano y, haciéndose pasar por él, la contactaran para pedirle una transferencia de dinero de casi 400 mil pesos.

Confiada en que estaba ayudando a un familiar cercano, la mujer transfirió una suma de 379.600 pesos a una cuenta bancaria que resultó estar vinculada a la organización criminal.

El hecho se produjo en la mañana de este lunes, cuando la víctima recibió un mensaje a través de la aplicación de mensajería. El supuesto hermano le solicitaba asistencia económica con carácter urgente y le pidió que realizara una transferencia inmediata, asegurando que luego le devolvería el monto. Convencida por la familiaridad del mensaje y sin sospechar que se trataba de un engaño, la mujer completó la operación hacia una cuenta digital registrada a nombre de una persona desconocida.

Minutos más tarde, cuando se comunicó telefónicamente con su verdadero hermano para informarle del movimiento, descubrió que él no le había hecho ningún pedido y que, en realidad, su cuenta de WhatsApp había sido vulnerada por estafadores .

Tras la denuncia, intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, que inició una investigación bajo la carátula de defraudación informática. Como parte de las diligencias, se incorporaron las capturas de pantalla de las conversaciones y se solicitó información bancaria sobre la cuenta receptora de los fondos, con el objetivo de rastrear el recorrido del dinero y dar con los responsables.

Este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente en la región, donde las organizaciones criminales utilizan la técnica de “clonación” de cuentas de WhatsApp o hackeo de perfiles para engañar a familiares y amigos de las víctimas. Bajo la apariencia de una persona de confianza, generan urgencias económicas simuladas y logran que la víctima transfiera sumas importantes de dinero.

Alerta de las autoridades judiciales y policiales

Las autoridades judiciales y policiales recomiendan extremar precauciones: ante cualquier pedido de dinero por WhatsApp, verificar la autenticidad mediante una llamada directa al contacto, no compartir claves ni códigos de verificación que lleguen por SMS, y denunciar de inmediato cualquier sospecha de hackeo o estafa.

El caso refuerza la alerta sobre la necesidad de adoptar hábitos digitales seguros y de difundir entre familiares y conocidos estas modalidades delictivas que, aprovechando la confianza, siguen cobrando víctimas en la ciudad y en toda la provincia.