Vitto Benvenutto campeón de la segunda edición del Next Gen en Cipolletti

La segunda edición del Next Gen, Argentina Pádel Tour 2025 , se llevó a cabo en Cipolletti, Río Negro , durante el pasado fin de semana, donde el pergaminense Vitto Benvenutto junto a Octavio Garrett (Roque Pérez) lograron el título en la categoría Sub 12 . De esta forma, el nacido en nuestra ciudad repitió la corona, tras haber ganado la primera edición el mes pasado en Rosario, ahora en el Patagonia Pádel Open.

En la final, Benvenutto y Garrett se enfrentaron a los N° 1 del Next Gen, Isaac Vicintini y Thian Bonavita, pero eso no fue un obstáculo porque nuevamente la dupla del pergaminense y el de Roque Pérez, logró ganar por 6-2; 7-5. Esto le permitió a Vitto repetir el logro alcanzado en Rosario en la primera edición del Next Gen (en esa ocasión con el salteño Máximo Mazza). Los campeones en las otras categorías en Cipolletti fueron: en Sub 14, Aranda-Ciccioli y en Primera Alex Chozas-Juan Cruz Bellautti.