Viral en redes: emotivo reencuentro de un joven que sorprendió a su familia regresando en secreto desde Madrid

Javier y Jerónimo Pepa contaron la historia del reencuentro de este fin de semana en Junín.

Una historia de profundo afecto familiar y una logística de engaño digna de película se vivieron este fin de semana en Junín, donde un emotivo video de reencuentro se hizo viral , trascendiendo las barreras del ámbito familiar y causando emoción a nivel regional.

Jerónimo Pepa (Gero), hijo de Javier Pepa (médico oriundo de Mariano Alfonzo) y su esposa (oriunda de Colón), sorprendió a sus padres al regresar a la Argentina tras vivir en Europa durante un año y medio. Jerónimo había tomado la decisión de irse a vivir a España, específicamente a Madrid, en marzo del año pasado (2024).

El reencuentro fue totalmente inesperado para Javier y Julieta, la madre de Jerónimo. Javier Pepa expresó que su reacción inicial fue de "sorpresa" e "incredulidad total", ya que no esperaban verlo.

El regreso de Jerónimo fue planeado en absoluta confidencialidad y requirió una compleja "logística" en complicidad con su hermano, Donato.

Jerónimo, quien reside en Madrid trabajando en el sector financiero para un broker, extrañaba mucho a su familia, las costumbres y el ambiente social de Argentina.

Para que sus padres no sospecharan su viaje, Jerónimo inventó una elaborada excusa: les dijo que iría a Francia a visitar a un amigo para pasar allí su cumpleaños, que es el jueves siguiente.

La mentira se mantuvo viva gracias a la tecnología:

Redes Sociales: Jerónimo le pidió a su amigo en Francia que le enviara fotos de París para poder subir historias a Instagram y pasarlas por el grupo familiar.

WhatsApp Falso: Durante el vuelo de 13 horas desde Madrid hasta Buenos Aires (aterrizando el sábado a las 4 de la madrugada en Ezeiza), su hermano Donato mantuvo su WhatsApp web abierto en la computadora, haciéndose pasar por Jerónimo y mandando mensajes y fotos para simular que seguía en Europa. Jerónimo comentó que la verdad es que "le mentí a todo el mundo, básicamente", expresó entre risas.

El reencuentro que se hizo viral

A pesar de que Jerónimo ya había sacado el pasaje hacía tres semanas, tuvo que esperar a que sus padres volvieran de un viaje, por lo que fue el último familiar en verlos. El video del momento capturó el emotivo abrazo, que Jerónimo describió como el "saludo de los argentinos que por ahí en Europa no se ve tan seguido".

Javier Pepa reflexionó sobre el sacrificio de la distancia: aunque él y Julieta (su esposa y madre) siempre acompañaron la decisión de su hijo, tenerlo "del otro lado del océano siempre fue duro". La familia, que usa la tecnología para mantenerse en contacto, disfruta doblemente de estos días, ya que lo inesperado de la sorpresa maximiza la alegría.

Jerónimo, quien se dedica a la captación de clientes y a explicar temas de la bolsa, cuenta con ciudadanía italiana, lo que facilita su estadía en Europa.

La familia Pepa aprovechará "al máximo" la visita de Jerónimo, aunque ya saben que pronto deberán despedirlo nuevamente. Javier Pepa agradeció el interés por su historia, recordando con afecto a la gente de su pueblo, Alfonzo, donde sus raíces y su corazón "están ahí".