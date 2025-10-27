lunes 27 de octubre de 2025
    • Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Terminaron la demarcación del piso de madera, como así otros trabajos en el Microestadio Municipal de Pergamino.

    27 de octubre de 2025 - 16:32
    Avanzan las obras finales del Microestadio Municpal de Pergamino.

    Desde la Municipalidad de Pergamino informaron que continúan a buen ritmo los trabajos en el Microestadio Municipal, una obra emblemática que avanza hacia su etapa final y que se convertirá en un espacio deportivo y cultural sin precedentes en la región.

    “Ya tenemos finalizada la demarcación homologada y el laqueado del piso deportivo, un paso más hacia la concreción de este gran sueño para el deporte de la ciudad”, señalaron a LA OPINIÓN desde el área de Desarrollo Urbano.

    La intervención forma parte de una planificación que busca dotar a Pergamino de una infraestructura moderna, capaz de albergar competencias provinciales y nacionales, además de eventos culturales y educativos. El piso —con certificación técnica y características similares a las que se utilizan en estadios profesionales— garantiza una superficie óptima para distintas disciplinas, como básquet, vóley, handball y futsal, entre otras.

    Microestadio Municipal, el nuevo espacio de Pergamino

    De acuerdo con el cronograma oficial, para concluir la primera etapa restan instalar el tablero principal con los aros, los tableros electrónicos y los bancos de suplentes. Estas tareas marcarán la culminación de la base estructural del Microestadio, que en una segunda fase incorporará gradas retráctiles, sistemas de iluminación LED y equipamiento técnico para eventos de gran escala.

    El intendente Javier Martínez ha destacado en reiteradas oportunidades la importancia de esta obra para la comunidad. “El Microestadio será un punto de encuentro para el deporte pergaminense, pero también para toda la región. Queremos que nuestros jóvenes tengan un lugar de primer nivel para competir, entrenar y compartir valores”, expresó días atrás.

    Más de 3.000 espectadores

    Con capacidad para más de 3.000 espectadores y un diseño que prioriza la accesibilidad, el edificio se proyecta como un polo deportivo y social abierto a clubes, instituciones educativas y organizaciones barriales. Su ubicación estratégica permitirá conectar fácilmente con los principales accesos de la ciudad, y posicionará a Pergamino como sede de eventos de jerarquía, fortaleciendo además la economía local a través del turismo deportivo.

    El Microestadio Municipal ya se perfila como una de las obras más significativas de los últimos años. Su concreción no solo consolidará el desarrollo de la infraestructura deportiva, sino que también dejará una huella en el entramado social y cultural de Pergamino, reafirmando el compromiso del Municipio con el crecimiento sostenido de la ciudad y de toda la región.

    Temas
