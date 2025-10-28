Cómo las redes sociales están reescribiendo la arquitectura

El efecto ha generado nuevos puntos de interés urbano y arquitectónico y provocando una reflexión sobre cómo se promueve, absorbe y circula la cultura arquitectónica.

Históricamente, la arquitectura ha sido documentada, compartida y promovida principalmente a través de la impresión. Y, debido a que la práctica arquitectónica depende en gran medida de la comunicación visual, las revistas impresas crearon un puente entre las publicaciones académicas y las revistas comerciales.

El sistema privilegiaba ciertas prácticas y geografías, pero también amplificaba la arquitectura para audiencias más amplias. Los edificios comenzaron a instalarse en la imaginación pública; los viajes culturales—viajes realizados expresamente para experimentar la arquitectura—pasaron de ser una rareza a convertirse en un ritual.

Hoy en día, el paisaje del consumo arquitectónico es mucho más variado—y volátil. La impresión ya no es el principal conducto; las plataformas digitales ofrecen un flujo constante de imágenes y comentarios, llevando a la arquitectura a los mismos mercados de atención que mueven la música, el cine, la moda y las noticias.

El giro de la cultura más amplia hacia el "consumo rápido" ha establecido expectativas de brevedad e inmediatez: videos más cortos, narrativas comprimidas, titulares diseñados para ser escaneados en segundos. La arquitectura no ha sido una excepción.

El nuevo paisaje mediático

Las redes sociales—frecuentemente a través de individuos influyentes en lugar de instituciones—ahora rivalizan o superan a los medios tradicionales en alcance. La precisión y la reputación editorial pueden importar menos que la velocidad, la narración en primera persona y el "gancho" visual dentro de los momentos iniciales. El resultado es una conversación más democrática y diversificada—sin embargo, también corre el riesgo de diluir el contexto y la profundidad en favor de impresiones rápidas y llamativas.

Del guía turístico al algoritmo

Durante años, para planificar un viaje cultural sobre arquitectura y ciudad, los turistas dependían de guías, conserjes de hoteles, sitios "imperdibles" canónicos y recomendaciones de boca en boca. Ese hábito está desapareciendo. Las guías son, para la mayoría de los viajeros, en gran medida cosa del pasado. En su lugar, las personas buscan "lugares interesantes", "joyas ocultas" y "sitios secretos" a través de plataformas sociales.

Arquitectura en la era de la imagen

La relación de la arquitectura con Instagram es una clásica espada de doble filo. Por un lado, descubrimientos culturales significativos y redescubrimientos han renovado la apreciación por edificios menos conocidos—el tejido ordinario de la vida cotidiana. El diseño como contenido cultural está más ampliamente disponible y valorado. Por otro lado, la apreciación puede ser desorientada y no estar anclada en el análisis: la atención se gravita hacia las siluetas, el color y los acabados lujosos en lugar de la organización, la secuencia espacial, el rendimiento o la construcción. La opinión pública absolutamente importa, pero es justo preguntarse si ciertas tendencias reflejan una verdadera preferencia cívica o una estrategia para cosechar clics—una arquitectura de óptica que navega el turismo cultural sin profundizar en la comprensión.

Aun así, las plataformas sociales han demostrado ser notablemente efectivas para dirigir el tráfico de visitantes hacia ciudades, lugares y edificios. Las instituciones y agencias públicas cada vez más se asocian con creadores para promover la cultura arquitectónica, buscando colaboraciones que alineen medios rápidos con narrativas creíbles.

Fuente: Archdaily.