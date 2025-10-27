lunes 27 de octubre de 2025
    • Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    El elenco dirigido por Mariana y Natalia Ramallo viajará a Córdoba para compartir escenarios con el Instituto Domingo Zipoli. Antes, ofrecerá una peña para recaudar fondos.

    27 de octubre de 2025 - 16:11
    ARCHIVO

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes, integrado por 37 coreutas pergaminenses y dirigido por Mariana y Natalia Ramallo, se prepara para participar de tres encuentros corales en la provincia de Córdoba, junto a distintos elencos del Instituto Superior de Música “Domingo Zipoli”, reconocido por su orientación en Dirección Coral.

    Antes de emprender el viaje, el Coro organiza una Peña a beneficio, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos del traslado y la estadía. La cita será este viernes a las 20:00, en el Centro Cultural Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno).

    La velada contará con la participación de solistas locales, el Taller de Danzas Folklóricas de la Escuela Municipal de Bellas Artes y el Taller de Banda de la EEA Nº 1 “A. Alvarez”. Un encuentro que promete música, danza y comunidad, en apoyo a este grupo que representa a Pergamino con talento y compromiso.

    Las anticipadas se pueden adquirir a $3000; en puerta tendrán un costo de $4000. Las reservas se pueden hacer llamando al 2477 565813 (Valentina).

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes en Córdoba

    La gira se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre. El miércoles 6, el coro actuará en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, mientras que el jueves 7 ofrecerá presentaciones en el Instituto Domingo Zipoli y un concierto didáctico en el Instituto Santo Cristo, instituciones que abarcan los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario.

    “Es una gran oportunidad que nos brindaron las autoridades del Zipoli: poder visitarlos, conocer su actividad profesional y compartir conciertos con ellos. Tienen un coro por cada nivel educativo”, destacó Mariana Ramallo, directora del elenco.

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes continúa consolidándose como un espacio de formación, encuentro y expresión artística, llevando la voz de Pergamino a nuevos escenarios del país.

