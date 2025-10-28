martes 28 de octubre de 2025
    • San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    Un adolescente de 15 años fue aprehendido por la Policía tras un operativo en San Nicolás. Había robado una garrafa de 10 kilos de una vivienda.

    28 de octubre de 2025 - 10:15
    Detuvieron a un adolescente por el robo de una garrafa en una vivienda en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Personal de la Comisaría Segunda de San Nicolás logró esclarecer un hecho de robo ocurrido días atrás, luego de realizar un allanamiento que culminó con la aprehensión de un adolescente de 15 años y el secuestro del elemento sustraído días pasados.

    El hecho había sido denunciado el 24 de octubre por una mujer de 36 años, quien al regresar a su vivienda, ubicada en Pasaje La Paz y Cortada 25 de Mayo, constató que desconocidos habían forzado una pared de chapa e ingresado a una habitación para robarle una garrafa de 10 kilos.

    El inicio de la investigación que derivó en el allanamiento

    Tras la denuncia, el Grupo Táctico Operativo (GTO) inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad —tanto privadas como municipales— y la toma de declaraciones a vecinos. Con esos datos, los efectivos lograron identificar al presunto autor y su domicilio, por lo que se solicitó una orden de allanamiento a la UFI del Fuero de Responsabilidad Juvenil.

    El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Acevedo, entre Bolívar, con resultado positivo: el adolescente fue aprehendido y la garrafa recuperada, siendo reconocida por la víctima como de su propiedad.

    Desde la Fiscalía interviniente se avaló lo actuado y se impartieron las directivas de rigor para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

    Temas
