lunes 27 de octubre de 2025
    • El frío volvió a Pergamino: viento, nubes y abrigo en la última semana de octubre

    Después de las lluvias y un breve respiro primaveral, este lunes la ciudad amaneció con frio y una sensación térmica inferior a la esperada.

    27 de octubre de 2025 - 13:12
    La semana pergaminense transcurrirá entre camperas, bufandas y cielos grises.

    La semana pergaminense transcurrirá entre camperas, bufandas y cielos grises.

    LA OPINION

    Tras los 160 milímetros de lluvia registrados entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado, y un domingo que regaló un clima primaveral, Pergamino volvió a sentir el frío este lunes.

    microestadio municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.
    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Las temperaturas descendieron notablemente, acompañadas por un viento persistente que hizo que la sensación térmica se ubicara por debajo de la pronosticada, obligando a los pergaminenses a recuperar el abrigo.

    El SMN anuncia fresco y nublado

    El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado este cambio de tiempo: la última semana de octubre llegaría con máximas cercanas a los 14 grados y mínimas por debajo de un dígito. El cielo continuará mayormente cubierto durante los próximos días, con poca presencia del sol y alta nubosidad.

    Las condiciones se mantendrán similares hasta el viernes, cuando finalmente se espera una recuperación de las temperaturas. Ese día, el termómetro volverá a marcar alrededor de 23 grados y el sol será protagonista, devolviendo algo del clima primaveral que se hizo esperar.

    A relucir los abrigos

    Mientras tanto, la semana transcurrirá entre camperas, bufandas y cielos grises, recordando que el clima pergaminense siempre tiene margen para sorprender, incluso a las puertas de noviembre, el penúltimo mes del año.

