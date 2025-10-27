El frío volvió a Pergamino: viento, nubes y abrigo en la última semana de octubre

La semana pergaminense transcurrirá entre camperas, bufandas y cielos grises. LA OPINION

Tras los 160 milímetros de lluvia registrados entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado, y un domingo que regaló un clima primaveral, Pergamino volvió a sentir el frío este lunes.

Las temperaturas descendieron notablemente, acompañadas por un viento persistente que hizo que la sensación térmica se ubicara por debajo de la pronosticada, obligando a los pergaminenses a recuperar el abrigo.

El SMN anuncia fresco y nublado El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado este cambio de tiempo: la última semana de octubre llegaría con máximas cercanas a los 14 grados y mínimas por debajo de un dígito. El cielo continuará mayormente cubierto durante los próximos días, con poca presencia del sol y alta nubosidad.

Las condiciones se mantendrán similares hasta el viernes, cuando finalmente se espera una recuperación de las temperaturas. Ese día, el termómetro volverá a marcar alrededor de 23 grados y el sol será protagonista, devolviendo algo del clima primaveral que se hizo esperar.

A relucir los abrigos Mientras tanto, la semana transcurrirá entre camperas, bufandas y cielos grises, recordando que el clima pergaminense siempre tiene margen para sorprender, incluso a las puertas de noviembre, el penúltimo mes del año.

