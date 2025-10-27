Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Perdió 90 a 71 en Gálvez. El jueves cerrará los partidos de pretemporada de local frente a Provincial de Rosario. Debutará en la Liga Argentina el martes 4.
Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso
En la noche del domingo, Pergamino Básquet disputó su tercer partido amistoso de preparación con vistas a la temporada 2025/2026 de la Liga Argentina. El equipo dirigido por Federico Díaz visitó a Santa Paula de Gálvez y perdió 90 a 71 en el estadio “Víctor Comelli”.
El equipo de la ciudad continúa con su etapa de rodaje en busca de ritmo y funcionamiento colectivo. En esta oportunidad, Santa Paula impuso condiciones y manejó el marcador durante gran parte del encuentro. Este fue el tercer amistoso consecutivo con derrota para Pergamino Básquet, que previamente había enfrentado en dos ocasiones a Ciclista Juninense. El primero fue en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, donde cayó 86 a 68, y el segundo el pasado viernes en Junín, con triunfo para el local por 83 a 77.
El conjunto pergaminense seguirá ajustando detalles este jueves, cuando dispute su cuarto y último amistoso nuevamente en casa, frente a Provincial de Rosario, en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.
Tras la serie de partidos preparatorios, Pergamino Básquet se enfocará en el debut oficial en la Liga Argentina 2025/2026, que será el martes 4 de noviembre en Pergamino frente a Centenario de Venado Tuerto. Luego volverá a jugar como local el domingo 9 de noviembre ante Lanús, mientras que su primera salida a la ruta será el viernes 14 de noviembre, cuando visite a Villa Mitre en Bahía Blanca.
Con el cierre de los amistosos y el inicio del torneo cada vez más cerca, Pergamino Básquet buscará afianzar su identidad de juego y llegar en la mejor forma posible al estreno en una nueva edición de la Liga Argentina.