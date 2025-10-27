Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

En la noche del domingo, Pergamino Básquet disputó su tercer partido amistoso de preparación con vistas a la temporada 2025/2026 de la Liga Argentina . El equipo dirigido por Federico Díaz visitó a Santa Paula de Gálvez y perdió 90 a 71 en el estadio “Víctor Comelli”.

El equipo de la ciudad continúa con su etapa de rodaje en busca de ritmo y funcionamiento colectivo. En esta oportunidad, Santa Paula impuso condiciones y manejó el marcador durante gran parte del encuentro. Este fue el tercer amistoso consecutivo con derrota para Pergamino Básquet, que previamente había enfrentado en dos ocasiones a Ciclista Juninense . El primero fue en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, donde cayó 86 a 68 , y el segundo el pasado viernes en Junín, con triunfo para el local por 83 a 77 .

El conjunto pergaminense seguirá ajustando detalles este jueves, cuando dispute su cuarto y último amistoso nuevamente en casa, frente a Provincial de Rosario , en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.

Debuta en Pergamino el martes 4

Tras la serie de partidos preparatorios, Pergamino Básquet se enfocará en el debut oficial en la Liga Argentina 2025/2026, que será el martes 4 de noviembre en Pergamino frente a Centenario de Venado Tuerto. Luego volverá a jugar como local el domingo 9 de noviembre ante Lanús, mientras que su primera salida a la ruta será el viernes 14 de noviembre, cuando visite a Villa Mitre en Bahía Blanca.

Con el cierre de los amistosos y el inicio del torneo cada vez más cerca, Pergamino Básquet buscará afianzar su identidad de juego y llegar en la mejor forma posible al estreno en una nueva edición de la Liga Argentina.