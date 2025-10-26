Amplio triunfo de Javier Milei en Pergamino: La Libertad Avanza se impone con el 51,29% de los votos

Con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtiene el 51,29% de los votos en Pergamino . Fuerza Patria queda segunda con el 31,70%; las demás fuerzas todas por debajo del 5%. El mapa político local consolida la tendencia liberal que se vislumbraba tras las elecciones de septiembre.

El Gobierno confía en un triunfo nacional mientras sigue con atención los resultados de Córdoba y Santa Fe

El país violeta: La Libertad Avanza ganó las elecciones. La sorpresa es la Provincia de Buenos Aires

El resultado en Pergamino confirmó lo que los sondeos y el termómetro político local anticipaban desde hace semanas: La Libertad Avanza (LLA) , el espacio liderado por el presidente Javier Milei , obtuvo un contundente triunfo electoral en la ciudad, alcanzando casi el 52 % de los votos según los resultados oficiales difundidos pasadas las 21 horas .

Con este desempeño, LLA casi duplicó en apoyo a Fuerza Patria , la coalición kirchnerista que se ubicó en el segundo lugar con el algo más del 30% de los sufragios, las demás fuerzas no superaron el 5%.

El mapa político de Pergamino ratifica una tendencia estructural hacia los espacios de centro-derecha y liberales , que se consolidó con fuerza a partir de las elecciones de septiembre. En aquella oportunidad, la sumatoria de los votos obtenidos por las distintas expresiones del espacio no kirchnerista ya había anticipado un escenario electoral favorable a Milei y sus aliados.

Los resultados de este domingo confirman esa lectura: la alianza liberal amplió su base de apoyo, atrayendo tanto al electorado independiente como a sectores tradicionales del radicalismo y el PRO.

En paralelo, Fuerza Patria, con su núcleo kirchnerista como principal sostén, no logró quebrar el techo histórico que mantiene en Pergamino, quedando muy por debajo de su desempeño en otros distritos de la provincia.

Votos en Pergamino

Contexto y lectura política

El desempeño electoral de La Libertad Avanza en Pergamino replica la tendencia observada en buena parte del interior bonaerense, donde el oficialismo nacional mantuvo un respaldo mayoritario en zonas agroindustriales, productivas y de perfil emprendedor, como la región norte de la provincia.

Fuentes locales consultadas por LA OPINIÓN destacaron que el resultado reafirma la identidad política de Pergamino como distrito refractario al kirchnerismo, una constante que se verifica desde hace varios procesos electorales consecutivos.

La fuerte diferencia numérica refleja también el impacto simbólico del discurso de Milei, que en la ciudad sintoniza con sectores medios y productivos, especialmente con empresarios, comerciantes y productores rurales.

Era lógico y esperable que una parte significativa del electorado de Hechos —el espacio fundado por Javier Martínez junto a los hermanos Passaglia— se inclinara en esta elección en su mayoría por La Libertad Avanza.

Más allá de las diferencias partidarias, ese voto expresa una coincidencia técnica y política con el rumbo económico impulsado por Javier Milei, basado en la necesidad de sostener las variables macroeconómicas y evitar un giro intervencionista. En términos prácticos, esos sufragios no eran transferibles a Fuerza Patria, sino que naturalmente se alinearon con la fuerza que representa la continuidad del programa liberal, consolidando así la diferencia que Milei obtuvo en Pergamino.