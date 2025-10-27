lunes 27 de octubre de 2025
    • Kibó: un edificio con diseño contemporáneo y alma pergaminense

    El estudio Nymz Arquitectura, presenta su más reciente desarrollo: Kibó, un edificio de siete pisos que combina amplitud, confort y diseño moderno.

    27 de octubre de 2025 - 14:47
    El edificio Kibó se ubica en calle Echevarría 130 de Pergamino.

    El edificio Kibó se ubica en calle Echevarría 130 de Pergamino.

    KIBÓ

    Kibó significa “esperanza” en japonés, una palabra que refleja el espíritu del proyecto y de quienes lo crearon: Nymz Arquitectura. El edificio, de siete pisos y fachada contemporánea, ubicado en Echevarría 130, se compone de seis departamentos de 140 metros cuadrados y uno de 105, ubicados en planta completa para garantizar privacidad y comodidad.

    “El diseño apunta a un público que busca amplitud, confort y una estética cuidada”, explica Jorge Martínez. “Los espacios fueron pensados para que resulten cómodos incluso para personas con movilidad reducida, con puertas amplias, ascensor de buenas dimensiones y una disposición funcional”, añadió.

    Con orientación al norte, iluminación natural y ambientes cálidos, Kibó se destaca por su accesibilidad, sus terminaciones de primera calidad y su concepto de confort integral.

    Detalles que marcan la diferencia en Pergamino

    El edificio presenta una fisonomía moderna y distintiva en su fachada. “Se trabajó para darle ritmo y volumen, evitando la horizontalidad apilada. Buscamos que se destaque, pero sin perder armonía”, comenta Martínez.

    Los arquitectos remarcan el valor del diseño contemporáneo, entendido no solo como estética, sino como funcionalidad: materiales de primera línea, iluminación directa e indirecta y terminaciones bien resueltas que invitan a habitar espacios agradables y luminosos.

    Kibó frente

    El desafío de construir un edificio

    Para el estudio, Kibó representó un desafío profesional y creativo. “Es diferente diseñar para un cliente imaginario, como ocurre en los edificios, que hacerlo para una familia con necesidades concretas. Pero cuando las personas visitan el lugar y lo eligen, el cliente deja de ser imaginario”, reflexiona Martínez.

    El proceso, además, implicó pensar en un producto perdurable. “Las modas pasan, pero los espacios deben mantenerse funcionales y vigentes. Por eso el diseño busca trascender el momento”, destacó el profesional.

    Nymz Arquitectura: 30 años de trabajo compartido

    Con tres décadas de trayectoria conjunta, Nora Jaunarena y Jorge Martínez conforman Nymz Arquitectura, un estudio que combina experiencia, diseño y una mirada integral.

    “Llevamos treinta años juntos y ningún proyecto pudo con nosotros”, dice con humor Jorge. “Cuando no trabajamos en algo en conjunto, igual terminamos compartiéndolo, porque la convivencia te lleva a eso”, agrega Jorge.

    Luego de catorce años viviendo y trabajando en Andorra, la pareja regresó a la Argentina en 2016 y estableció su estudio. Desde entonces, desarrollan obras de arquitectura, dirección y diseño con un trato personalizado y una fuerte apuesta al detalle.

    Asesoramiento integral y visión personalizada

    Nymz ofrece un servicio completo: asesoramiento, proyección, renderización, videos y dirección de obra. “La gente puede tener una idea, pero llevarla al papel y luego construirla es muy distinto. Nuestro trabajo es interpretar, acompañar y hacer realidad esa idea”, señala Martínez.

    Contacto

    Los interesados en establecer contacto con Nymz Arquitectura pueden hacer vía telefónica al: 11-3264-3671 o a través de Instagram: @nymz_arquitectos

