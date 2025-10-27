Kibó: un edificio con diseño contemporáneo y alma pergaminense

Kibó significa “esperanza” en japonés, una palabra que refleja el espíritu del proyecto y de quienes lo crearon: Nymz Arquitectura. El edificio, de siete pisos y fachada contemporánea, ubicado en Echevarría 130, se compone de seis departamentos de 140 metros cuadrados y uno de 105, ubicados en planta completa para garantizar privacidad y comodidad.
“El diseño apunta a un público que busca amplitud, confort y una estética cuidada”, explica Jorge Martínez. “Los espacios fueron pensados para que resulten cómodos incluso para personas con movilidad reducida, con puertas amplias, ascensor de buenas dimensiones y una disposición funcional”, añadió.
Con orientación al norte, iluminación natural y ambientes cálidos, Kibó se destaca por su accesibilidad, sus terminaciones de primera calidad y su concepto de confort integral.
Detalles que marcan la diferencia en Pergamino
El edificio presenta una fisonomía moderna y distintiva en su fachada. “Se trabajó para darle ritmo y volumen, evitando la horizontalidad apilada. Buscamos que se destaque, pero sin perder armonía”, comenta Martínez.
Los arquitectos remarcan el valor del diseño contemporáneo, entendido no solo como estética, sino como funcionalidad: materiales de primera línea, iluminación directa e indirecta y terminaciones bien resueltas que invitan a habitar espacios agradables y luminosos.
El desafío de construir un edificio
Para el estudio, Kibó representó un desafío profesional y creativo. “Es diferente diseñar para un cliente imaginario, como ocurre en los edificios, que hacerlo para una familia con necesidades concretas. Pero cuando las personas visitan el lugar y lo eligen, el cliente deja de ser imaginario”, reflexiona Martínez.
El proceso, además, implicó pensar en un producto perdurable. “Las modas pasan, pero los espacios deben mantenerse funcionales y vigentes. Por eso el diseño busca trascender el momento”, destacó el profesional.
Con tres décadas de trayectoria conjunta, Nora Jaunarena y Jorge Martínez conforman Nymz Arquitectura, un estudio que combina experiencia, diseño y una mirada integral.
“Llevamos treinta años juntos y ningún proyecto pudo con nosotros”, dice con humor Jorge. “Cuando no trabajamos en algo en conjunto, igual terminamos compartiéndolo, porque la convivencia te lleva a eso”, agrega Jorge.
Luego de catorce años viviendo y trabajando en Andorra, la pareja regresó a la Argentina en 2016 y estableció su estudio. Desde entonces, desarrollan obras de arquitectura, dirección y diseño con un trato personalizado y una fuerte apuesta al detalle.
Asesoramiento integral y visión personalizada
Nymz ofrece un servicio completo: asesoramiento, proyección, renderización, videos y dirección de obra. “La gente puede tener una idea, pero llevarla al papel y luego construirla es muy distinto. Nuestro trabajo es interpretar, acompañar y hacer realidad esa idea”, señala Martínez.
Contacto
Los interesados en establecer contacto con Nymz Arquitectura pueden hacer vía telefónica al: 11-3264-3671 o a través de Instagram: @nymz_arquitectos