martes 28 de octubre de 2025
    • King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    La banda sampedrina King Bee fue seleccionada para la instancia nacional del certamen “Sacamos las Bandas del Garage” y podría tocar en el histórico festival.

    28 de octubre de 2025 - 10:15
    LAOPINION

    La banda King Bee, oriunda de San Pedro, avanzó a la etapa nacional del concurso “Sacamos las Bandas del Garage”, organizado por Cosquín Rock Radio. El certamen, que reúne artistas emergentes de todo el país, ofrece como premio principal la posibilidad de presentarse en el Cosquín Rock 2026, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica.

    De San Pedro al escenario nacional

    King Bee fue elegida por San Pedro Rock Radio 94.3 para representar al distrito con su tema “Barajas”, tras imponerse en la instancia local ante otras bandas de la escena sampedrina: Ciervo Tapera, Golem, Prodigios de un Infierno, La Everything Band y Julián Marocco y los Planetas de la Tierra.

    La selección se realizó en el marco del concurso federal que impulsa Cosquín Rock Radio, destinado a descubrir nuevas bandas y darles visibilidad en la escena musical argentina.

    Camino a Cosquín Rock 2026

    La banda competirá ahora en la fase nacional, donde un jurado especializado de Cosquín Rock Radio definirá a los ganadores entre el 10 y el 20 de noviembre.

    El resultado final se anunciará el 24 de noviembre, y la agrupación seleccionada tendrá la oportunidad de tocar en el Cosquín Rock 2026, en Córdoba.

    “Es un orgullo enorme representar a San Pedro y compartir nuestro trabajo con gente de todo el país. Llegar a Cosquín sería un sueño hecho realidad”, expresaron los integrantes de King Bee tras conocerse la noticia.

    Presentación local antes de la final

    Mientras aguardan la definición del concurso, King Bee se presentará este sábado en la Batalla de Bandas organizada por De la Gorra Producciones.

    El evento será con entrada libre y gratuita en el Playón del Tiro Federal, desde las 14 horas, y la banda subirá al escenario alrededor de las 19 horas.

    El show servirá como previa y apoyo local antes de su participación en el certamen nacional.

    Una escena que crece en San Pedro

    La participación de King Bee refuerza el crecimiento de la escena rockera sampedrina, impulsada por nuevas generaciones de músicos y espacios independientes que promueven la producción local.

    Festivales, radios y productoras de la ciudad han sostenido durante los últimos años una agenda activa que consolida a San Pedro como un semillero de bandas emergentes.

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

