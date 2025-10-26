domingo 26 de octubre de 2025
    • Pergamino celebró sus 130 años con un concierto colmado de arte y emoción

    Música, danza y artes visuales se unieron en una noche inolvidable en el Concejo Deliberante, donde artistas locales protagonizaron el cierre cultural del año.

    26 de octubre de 2025 - 12:00
    La velada reunió en el Concejo Deliberante a la comunidad en torno al arte, la música y la celebración colectiva.

    CONCEJO DELIBERANTE
    El Conservatorio de Música Pergamino y Espacio de Arte Cascanueces en el Concejo Deliberante.

    CONCEJO DELIBERANTE

    En el marco de los festejos por el 130° aniversario de la ciudad, el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino fue escenario del último concierto del año, una velada que reunió a la comunidad en torno al arte, la música y la celebración colectiva.

    El encuentro fue organizado por el Concejo Deliberante junto al Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, que presentó a su Orquesta Estable y a la Orquesta de Tango “El Desbande”, además del Coro Polifónico Municipal, encargado de entonar con solemnidad el Himno Nacional Argentino y el Himno de Pergamino.

    Una programación de lujo por y para Pergamino

    La programación artística incluyó también la participación de “Clave de Dos”, con la presencia especial de la violinista Aldana López, y del Espacio de Educación Musical “CheloSuzuki”.

    La danza aportó ritmo y color a la velada con las presentaciones del Espacio de Arte Cascanueces y del Estudio de Danzas de Mirka Duzdevich, que enriquecieron el espectáculo con su talento y puesta en escena.

    El evento fue conducido por los jóvenes de la Escuela “Los Buenos Hijos”, quienes, con su frescura y entusiasmo, acompañaron cada momento del concierto, aportando una energía especial a la celebración.

    De manera paralela, el Pasillo de las Artes ofreció un atractivo recorrido visual con la exposición de obras de los talleres Sakura, Mónica Dagma y de la Escuela de Artes Visuales, en una muestra que destacó la creatividad y la diversidad de propuestas de los artistas locales.

    Con una gran convocatoria de público y una destacada participación de instituciones culturales, Pergamino despidió el año con una noche que reflejó su vitalidad artística y su compromiso con la promoción de la cultura, reafirmando el valor de los espacios de encuentro y de expresión para toda la comunidad.

