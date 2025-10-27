lunes 27 de octubre de 2025
    • Cultura

    Texturas del grabado: el arte textil toma protagonismo en ArteMás

    En el Mes del Grabado, quedó inaugurada la muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudario y otras impresiones, una propuesta curada por Viviana Andrada.

    27 de octubre de 2025 - 12:46
    Hasta el viernes 31. La muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudario y otras impresiones tuvo la visita reciente del Taller de Arte de Fabiana Seleme.

    Hasta el viernes 31. La muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudario y otras impresiones tuvo la visita reciente del Taller de Arte de Fabiana Seleme.

    ARTEMAS

    En el marco del Mes del Grabado, que se celebra durante octubre en Pergamino, el jueves 9 quedó inaugurada en ArteMás (Echevarría 555) la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudario y otras impresiones.

    “La Galería abrió sus puertas a las 20:00 tal como estaba pautado. Sin embargo, algunos participantes y sus familiares ya se encontraban en el espacio, expectantes, emocionados. ¿Cuál era el motivo? Algunos creadores pergaminenses atravesaban la primera experiencia de exponer lo producido, más allá del grupo en el que habían compartido ideas, bocetos, dudas y un ir y venir de ajustes conceptuales, formales, técnicos o de montajes. Exponer lo acabado o aquello que se encontraba a medio camino en su resolución, venía a ocupar el sitio que habitan temporalmente las obras de arte”, escribió Viviana Andrada.

    “Compartimos no solo el tiempo y espacio creativo del taller sino también avances en las resoluciones estéticas. Maravilloso territorio de aprendizajes cruzados.

    “La inauguración marcó un punto concreto para convertir en obra lo hecho y para dar por detenido un hacer.

    “Las miradas, las sorpresas, las sonrisas, las ganas de seguir investigando, haciendo y compartiendo aún no se detuvieron”, concluyó la curadora de la muestra.

    Arte Textil: ¿quiénes exponen?

    La muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudario y otras impresiones, que tuvo la visita reciente del Taller de Arte de Fabiana Seleme, se podrá visitar hasta el 31 de este mes, los días miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

    Exponen: Alejandra Flores, Alejandra Montini, Analía Gutiérrez, Andrea Alonso, Andrea Furiasse, Elba Polola, Gigi Scotellaro, Guillermina Delmas, Laura Romeo, María José Vigo, Marcela Cenacchi, Marisa Fernández, Marisa Monfil, Micaela Bello, Mónica Perino Actis, Nanda Jara, Natalia Nassier, Pablo Rodríguez, Paulo Scarlato, Silvina Gerlo, Silvina Morris, Soledad Pareta y Stela Maris Orlando. Como artistas invitadas participarán Cecilia Carrasco y Verónica Fasciani. La curaduría está a cargo de Viaviana Andrada.

