San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

Bajo la consigna “Frente al odio y la violencia, ¡más orgullo!”, los colectivos LGBT+ de San Nicolás convocan a la séptima edición de la Marcha del Orgullo, que se realizará el sábado 8 de noviembre con una jornada de celebración, visibilidad y reivindicación de derechos.

El evento, organizado por ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) y Orgullo San Nicolás, busca promover la igualdad y el respeto en la diversidad, en un marco de color, música y expresión colectiva.

El cronograma estipulado para la Marcha del Orgullo 2025 Las actividades comenzarán a las 15:30 en Plaza Belgrano (Moreno y Lavalle), donde habrá feria, espectáculos y propuestas artísticas. A las 16:30 se desarrollará un desfile de outfits, y desde las 18:00 partirá la marcha por Avenida Moreno rumbo al Parque San Martín, con llegada prevista a las 19:00 en el Anfiteatro, donde se realizará el cierre con intervenciones y mensajes en defensa de la diversidad.

Desde la organización remarcaron que esta VII Marcha del Orgullo reafirma el compromiso de la comunidad nicoleña con la igualdad, la libertad y el respeto, en un contexto donde se llama a resistir los discursos de odio y las violencias que aún persisten.

