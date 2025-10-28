martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    La séptima Marcha del Orgullo se realizará el sábado 8 de noviembre con actividades, arte y música para celebrar la diversidad y la igualdad en San Nicolás.

    28 de octubre de 2025 - 08:45
    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    LaOpinion

    Bajo la consigna “Frente al odio y la violencia, ¡más orgullo!”, los colectivos LGBT+ de San Nicolás convocan a la séptima edición de la Marcha del Orgullo, que se realizará el sábado 8 de noviembre con una jornada de celebración, visibilidad y reivindicación de derechos.

    Lee además
    Detuvieron a un adolescente por el robo de una garrafa en una vivienda en San Nicolás.

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial
    Sujeto detenido por Abuso Sexual y con pedido de captura en San Nicolás.

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    El evento, organizado por ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) y Orgullo San Nicolás, busca promover la igualdad y el respeto en la diversidad, en un marco de color, música y expresión colectiva.

    El cronograma estipulado para la Marcha del Orgullo 2025

    Las actividades comenzarán a las 15:30 en Plaza Belgrano (Moreno y Lavalle), donde habrá feria, espectáculos y propuestas artísticas. A las 16:30 se desarrollará un desfile de outfits, y desde las 18:00 partirá la marcha por Avenida Moreno rumbo al Parque San Martín, con llegada prevista a las 19:00 en el Anfiteatro, donde se realizará el cierre con intervenciones y mensajes en defensa de la diversidad.

    Desde la organización remarcaron que esta VII Marcha del Orgullo reafirma el compromiso de la comunidad nicoleña con la igualdad, la libertad y el respeto, en un contexto donde se llama a resistir los discursos de odio y las violencias que aún persisten.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    San Nicolás: Un niño resultó herido tras chocar una moto con un perro en el barrio Somisa

    San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

    La Justicia resolvió con criterio en la causa Román Gutiérrez

    Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína

    Orden de detención por abuso sexual en San Pedro: un hombre fue arrestado en Santa Lucía

    Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

    El Concejo Deliberante de San Nicolás celebra su última sesión antes de las elecciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detuvieron a un adolescente por el robo de una garrafa en una vivienda en San Nicolás.

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquin Rock 2026

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026
    Detuvieron a un adolescente por el robo de una garrafa en una vivienda en San Nicolás.

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    El efecto ha generado nuevos puntos de interés urbano y arquitectónico y provocando una reflexión sobre cómo se promueve, absorbe y circula la cultura arquitectónica.

    Cómo las redes sociales están reescribiendo la arquitectura

    El desafío es demostrar que se puede snackear mejor, con practicidad y sin resignar sabor.

    El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente

    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"