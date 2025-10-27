Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

La entrega de patentes en Pergamino para autos nuevos empezó a normalizarse gracias a una herramienta online que agiliza los trámite s. El sistema, lanzado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) , busca que los usuarios puedan conocer el estado de su patente sin necesidad de acercarse a una oficina.

Esto llega en un momento de crecimiento en la venta de vehículos 0 km, que alcanzó niveles récord desde 2018. Con el nuevo portal, el Ministerio de Justicia espera que la asignación y entrega de patentes vuelva a ponerse en marcha dentro de los plazos habituales.

La DNRPA habilitó la sección "Disponibilidad de chapas" en su página web oficial (https://www.dnrpa.gov.ar), donde cada usuario puede verificar en pocos pasos si su patente ya está lista para ser retirada.

Ingresar a la página web oficial.

Dentro del menú "Trámites frecuentes", elegir la opción "Disponibilidad de Chapas".

Ingresar el número de dominio o los datos del vehículo y darle a "Buscar".

El sistema muestra al instante si la chapa fue asignada al registro correspondiente. Esta es la manera en la que los propietarios pueden planificar el retiro del documento con mayor precisión.

El nuevo servicio digital está en un proceso de normalización y aumento en la producción de patentes, que busca resolver la demora generada por la alta demanda. Solo entre mayo y julio se entregaron unas 500.000 chapas y se espera sumar más de 400.000 antes de finalizar el año.

¿Cómo funciona la validez de la patente provisoria?

Ante los retrasos en la entrega, muchos conductores recibieron una documentación provisoria para poder circular legalmente. Estos permisos tienen una vigencia inicial de 180 días y pueden renovarse hasta que las placas definitivas estén disponibles.

Durante este período, los registros seccionales continúan inscribiendo los vehículos y emitiendo el Título digital y la Cédula de Identificación, junto con las placas temporales sin costo adicional.

Una vez que las chapas metálicas están listas, los titulares son notificados para acercarse a retirarlas. El objetivo de la DNRPA es que, a partir de la implementación total del sistema, todos los trámites se gestionen dentro de los plazos habituales y sin demoras innecesarias.