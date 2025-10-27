lunes 27 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    El nuevo servicio digital permite verificar en Pergamino y el país si las patentes está lista para retirar y reduce los tiempos de espera en los registros.

    27 de octubre de 2025 - 15:43
    El tema patentes, otra vez hay que hacer las consultas.

    La entrega de patentes en Pergamino para autos nuevos empezó a normalizarse gracias a una herramienta online que agiliza los trámites. El sistema, lanzado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), busca que los usuarios puedan conocer el estado de su patente sin necesidad de acercarse a una oficina.

    Lee además
    suplemento arquitectura octubre 2025 - version pdf

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF
    El edificio Kibó se ubica en calle Echevarría 130 de Pergamino.

    Kibó: un edificio con diseño contemporáneo y alma pergaminense

    Esto llega en un momento de crecimiento en la venta de vehículos 0 km, que alcanzó niveles récord desde 2018. Con el nuevo portal, el Ministerio de Justicia espera que la asignación y entrega de patentes vuelva a ponerse en marcha dentro de los plazos habituales.

    ¿Cómo consultar el estado de tus patentes?

    La DNRPA habilitó la sección "Disponibilidad de chapas" en su página web oficial (https://www.dnrpa.gov.ar), donde cada usuario puede verificar en pocos pasos si su patente ya está lista para ser retirada.

    El procedimiento es muy fácil:

    • Ingresar a la página web oficial.
    • Dentro del menú "Trámites frecuentes", elegir la opción "Disponibilidad de Chapas".
    • Ingresar el número de dominio o los datos del vehículo y darle a "Buscar".
    • El sistema muestra al instante si la chapa fue asignada al registro correspondiente. Esta es la manera en la que los propietarios pueden planificar el retiro del documento con mayor precisión.

    El nuevo servicio digital está en un proceso de normalización y aumento en la producción de patentes, que busca resolver la demora generada por la alta demanda. Solo entre mayo y julio se entregaron unas 500.000 chapas y se espera sumar más de 400.000 antes de finalizar el año.

    ¿Cómo funciona la validez de la patente provisoria?

    Ante los retrasos en la entrega, muchos conductores recibieron una documentación provisoria para poder circular legalmente. Estos permisos tienen una vigencia inicial de 180 días y pueden renovarse hasta que las placas definitivas estén disponibles.

    Durante este período, los registros seccionales continúan inscribiendo los vehículos y emitiendo el Título digital y la Cédula de Identificación, junto con las placas temporales sin costo adicional.

    Una vez que las chapas metálicas están listas, los titulares son notificados para acercarse a retirarlas. El objetivo de la DNRPA es que, a partir de la implementación total del sistema, todos los trámites se gestionen dentro de los plazos habituales y sin demoras innecesarias.

    Temas
    Seguí leyendo

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    Kibó: un edificio con diseño contemporáneo y alma pergaminense

    Alumnos del Colegio Normal de Pergamino harán una sentada por la posible eliminación de la modalidad Arvis

    Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

    El frío volvió a Pergamino: viento, nubes y abrigo en la última semana de octubre

    Amplio triunfo de Javier Milei en Pergamino: La Libertad Avanza se impone con el 51,29% de los votos

    Domingo 26 de octubre. Versión PDF

    Pergamino celebró sus 130 años con un concierto colmado de arte y emoción

    Rico Zini exige que incorporen la represa del Arroyo Pergamino al presupuesto provincial

    Arquitectura con identidad: los nuevos proyectos de Al Borde en el corazón de Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La sentada tendrá lugar en el colegio Normal de avenida Colón al 700.

    Alumnos del Colegio Normal de Pergamino harán una sentada por la posible eliminación de la modalidad Arvis

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.
    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba un clan familiar que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar