martes 28 de octubre de 2025
    • El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente

    Este cambio refleja una búsqueda más amplia: comer de manera equilibrada y saludable, sin dejar de lado la comodidad.

    28 de octubre de 2025 - 09:10
    El desafío es demostrar que se puede snackear mejor, con practicidad y sin resignar sabor.

    I STOCK.

    Durante mucho tiempo, "snackear" o “comer entre comidas” se consideraba un hábito poco saludable. Las opciones más accesibles solían ser ultraprocesadas, con exceso de grasas o azúcares y pocos nutrientes. Sin embargo, esa percepción empezó a cambiar. Hoy, muchas personas eligen snacks que no solo sacian, sino que también aportan energía y bienestar.

    Comer bien también puede ser práctico

    Este cambio refleja una búsqueda más amplia: comer de manera equilibrada, sin dejar de lado la comodidad. La alimentación cotidiana se adapta a rutinas intensas, pero sin perder de vista la calidad. En ese contexto, los snacks saludables aparecen como una opción intermedia entre la comida rápida y una preparación casera.

    Para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas, esta tendencia también significó una apertura. Cada vez hay más propuestas que acompañan distintos hábitos alimentarios, sin exclusiones y con foco en lo nutritivo.

    Más que una tendencia pasajera

    El auge de los snacks saludables no busca reemplazar comidas ni imponer reglas, sino ampliar las opciones para quienes quieren cuidar lo que comen sin complicaciones. En ese sentido, más que una moda, representa una nueva manera de relacionarse con la alimentación cotidiana: una que combina disfrute, simplicidad y conciencia.

    Fuente: Filo.

