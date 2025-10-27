Alumnos del Colegio Normal de Pergamino harán una sentada por la posible eliminación de la modalidad Arvis

La sentada tendrá lugar en el colegio Normal de avenida Colón al 700.

Ante la posibilidad de que se cierre la modalidad de Artes Visuales (Arvis) en el Colegio Normal (Escuela Secundaria Nº 7) de Pergamino , los estudiantes anunciaron que este martes, a las 8:15, realizarán una sentada dentro del establecimiento en señal de protesta.

La medida surge en rechazo a una decisión que aún no fue confirmada oficialmente, pero que los alumnos temen que se concrete. Según indicaron, la intención de las autoridades sería cerrar la modalidad en el turno tarde, lo que podría derivar en un riesgo futuro para el turno mañana.

“Nos preocupa mucho porque elegimos esta orientación sabiendo que nos recibimos con un bachiller en Artes Visuales, lo que nos permite continuar estudios superiores en ese campo con una base sólida”, explicó una alumna en diálogo con LA OPINIÓN.

Actualmente, el Colegio Normal ofrece tres modalidades —Sociales, Naturales y Artes Visuales— tanto en turno mañana como en turno tarde. “Nos dicen que cerrarían un turno para reactivar la matrícula, pero no hay datos concretos sobre cuántos alumnos ingresarán el próximo año. No tenemos respuestas claras”, agregó la estudiante.

La sentada se realizará de manera pacífica, en simultáneo con una reunión del centro de estudiantes y delegados con la directora, otros directivos y autoridades de educación, quien sería el encargado de definir el futuro de la orientación.

Los alumnos manifestaron que su principal reclamo es ser escuchados y que se mantenga abierta la modalidad, destacando su valor académico y su aporte a la diversidad educativa del establecimiento.