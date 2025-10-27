lunes 27 de octubre de 2025
    • Alumnos del Colegio Normal de Pergamino harán una sentada por la posible eliminación de la modalidad Arvis

    La protesta será este martes a las 8:15 en la sede del Colegio Normal. Los estudiantes reclaman explicaciones ante el cierre de la modalidad Artes Visuales.

    27 de octubre de 2025 - 13:59
    La sentada tendrá lugar en el colegio Normal de avenida Colón al 700.

    La sentada tendrá lugar en el colegio Normal de avenida Colón al 700.

    LA OPINION

    Ante la posibilidad de que se cierre la modalidad de Artes Visuales (Arvis) en el Colegio Normal (Escuela Secundaria Nº 7) de Pergamino, los estudiantes anunciaron que este martes, a las 8:15, realizarán una sentada dentro del establecimiento en señal de protesta.

    microestadio municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.
    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    La medida surge en rechazo a una decisión que aún no fue confirmada oficialmente, pero que los alumnos temen que se concrete. Según indicaron, la intención de las autoridades sería cerrar la modalidad en el turno tarde, lo que podría derivar en un riesgo futuro para el turno mañana.

    “Nos preocupa mucho porque elegimos esta orientación sabiendo que nos recibimos con un bachiller en Artes Visuales, lo que nos permite continuar estudios superiores en ese campo con una base sólida”, explicó una alumna en diálogo con LA OPINIÓN.

    Sin respuestas claras sobre la modalidad de artes visuales

    Actualmente, el Colegio Normal ofrece tres modalidades —Sociales, Naturales y Artes Visuales— tanto en turno mañana como en turno tarde. “Nos dicen que cerrarían un turno para reactivar la matrícula, pero no hay datos concretos sobre cuántos alumnos ingresarán el próximo año. No tenemos respuestas claras”, agregó la estudiante.

    La sentada se realizará de manera pacífica, en simultáneo con una reunión del centro de estudiantes y delegados con la directora, otros directivos y autoridades de educación, quien sería el encargado de definir el futuro de la orientación.

    Los alumnos manifestaron que su principal reclamo es ser escuchados y que se mantenga abierta la modalidad, destacando su valor académico y su aporte a la diversidad educativa del establecimiento.

    Temas
    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Kibó: un edificio con diseño contemporáneo y alma pergaminense

    Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

    El frío volvió a Pergamino: viento, nubes y abrigo en la última semana de octubre

    Texturas del grabado: el arte textil toma protagonismo en ArteMás

    Amplio triunfo de Javier Milei en Pergamino: La Libertad Avanza se impone con el 51,29% de los votos

    Pergamino celebró sus 130 años con un concierto colmado de arte y emoción

    Fauna de metal: la pasión artística del escultor local Matías Cangas

    Dejá tu comentario

    microestadio municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto.
    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    Suplemento Arquitectura octubre 2025 - Versión PDF

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes realiza una peña para recaudar fondos con mira a su participación de tres encuentros corales en Córdoba.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Pergamino: ¿Cómo saber el estado de trámite de tu patente?

    Un preso de la Unidad Penal 49 de Junín lideraba un clan familiar que involucraba a su hermana, al padre y a una persona allegada como cómplice y todos cumplían distintos roles en la defraudación y niveles de jerarquía en la banda.

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar