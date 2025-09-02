Violento choque en el centro de Zárate dejó tres autos dañados

Violento choque en Zárate deja tres autos dañados LAOPINION

Un violento accidente de tránsito alteró la tranquilidad de la mañana de ayer en el centro de Zárate. Pasadas las 11, un joven al volante de un Fiat sedán perdió el control de su vehículo sobre la calle Ameghino, entre Justa Lima y Almirante Brown, e impactó contra dos autos que estaban estacionados.

Daños importantes en tres vehículos El estruendo del choque alertó a comerciantes y transeúntes de la zona. El Fiat Punto impactado resultó con severos daños en sus puertas del lado izquierdo. Por su parte, un Volkswagen Up, que estaba detenido mientras su dueño cargaba mercadería, fue embestido de forma frontal y trasera, con rotura en el neumático trasero izquierdo incluida.

No hubo heridos, pero sí cortes de tránsito Afortunadamente, no se registraron heridos. Personal de tránsito del municipio acudió al lugar y reguló la circulación, que debió ser interrumpida parcialmente. La plancha enviada por el seguro del vehículo que provocó el siniestro retiró el automóvil para liberar la calzada.

