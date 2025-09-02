martes 02 de septiembre de 2025
    • Violento choque en el centro de Zárate dejó tres autos dañados

    Un joven perdió el control de su Fiat y causó un impacto múltiple en la calle Ameghino. No hubo heridos, pero los daños materiales fueron importantes.

    2 de septiembre de 2025 - 15:05
    Violento choque en Zárate deja tres autos dañados

    LAOPINION

    Un violento accidente de tránsito alteró la tranquilidad de la mañana de ayer en el centro de Zárate. Pasadas las 11, un joven al volante de un Fiat sedán perdió el control de su vehículo sobre la calle Ameghino, entre Justa Lima y Almirante Brown, e impactó contra dos autos que estaban estacionados.

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    Zárate: aumenta la tarifa del Sistema Integrado de Transporte desde septiembre

    Daños importantes en tres vehículos

    El estruendo del choque alertó a comerciantes y transeúntes de la zona. El Fiat Punto impactado resultó con severos daños en sus puertas del lado izquierdo. Por su parte, un Volkswagen Up, que estaba detenido mientras su dueño cargaba mercadería, fue embestido de forma frontal y trasera, con rotura en el neumático trasero izquierdo incluida.

    No hubo heridos, pero sí cortes de tránsito

    Afortunadamente, no se registraron heridos. Personal de tránsito del municipio acudió al lugar y reguló la circulación, que debió ser interrumpida parcialmente. La plancha enviada por el seguro del vehículo que provocó el siniestro retiró el automóvil para liberar la calzada.

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

