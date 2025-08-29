Manuel Passaglia volvió a Lima y respaldó el reclamo por la autonomía

Encuentro con instituciones y vecinos: El candidato a diputado provincial por Hechos, Manuel Passaglia, volvió a visitar la localidad de Lima, donde participó de una reunión con representantes de la comunidad para dialogar sobre el reclamo histórico por la autonomía municipal.
Candidatos de HECHOS
Lo acompañaron Silvina Román, primera candidata a concejal en Zárate, y Luis Luna, segundo en la lista. El encuentro se realizó en una sociedad de fomento y contó con la presencia de clubes, bomberos voluntarios, autoridades de instituciones y vecinos de la ciudad.
“Estoy a favor de todas las autonomías”
Durante la reunión, Passaglia expresó su respaldo al pedido de los vecinos:
“Lima quiere una gestión propia. Las cosas funcionan mejor cuando el que gobierna está más cerca de la gente”.
Además, propuso una descentralización más amplia del poder estatal:
“Estoy a favor de todas las autonomías. La policía, la salud y la educación tendrían que pasar a los municipios”, sostuvo el dirigente.
Cercanía y agenda local
El equipo de Hechos reafirmó su compromiso con una agenda de cercanía, diálogo y participación comunitaria, en la que las instituciones locales y la ciudadanía tengan un rol central en la toma de decisiones.
“La política tiene que resolver lo que a las familias les permite vivir mejor”, afirmó Passaglia, destacando la necesidad de construir políticas públicas centradas en las demandas reales de cada comunidad.