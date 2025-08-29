Manuel Passaglia volvió a Lima y respaldó el reclamo por la autonomía

Encuentro con instituciones y vecinos: El candidato a diputado provincial por Hechos , Manuel Passaglia , volvió a visitar la localidad de Lima , donde participó de una reunión con representantes de la comunidad para dialogar sobre el reclamo histórico por la autonomía municipal .

"Mi boleta es la rosa": Javier Martínez y su lista. La de Gustavo Ciuffo y Paula Bustos

Escándalo Spagnuolo Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

Lo acompañaron Silvina Román , primera candidata a concejal en Zárate , y Luis Luna , segundo en la lista. El encuentro se realizó en una sociedad de fomento y contó con la presencia de clubes, bomberos voluntarios, autoridades de instituciones y vecinos de la ciudad.

Durante la reunión, Passaglia expresó su respaldo al pedido de los vecinos:

“Lima quiere una gestión propia. Las cosas funcionan mejor cuando el que gobierna está más cerca de la gente”.

Además, propuso una descentralización más amplia del poder estatal:

“Estoy a favor de todas las autonomías. La policía, la salud y la educación tendrían que pasar a los municipios”, sostuvo el dirigente.

Cercanía y agenda local

El equipo de Hechos reafirmó su compromiso con una agenda de cercanía, diálogo y participación comunitaria, en la que las instituciones locales y la ciudadanía tengan un rol central en la toma de decisiones.

“La política tiene que resolver lo que a las familias les permite vivir mejor”, afirmó Passaglia, destacando la necesidad de construir políticas públicas centradas en las demandas reales de cada comunidad.